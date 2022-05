Al Grand Hotel di Forlì le qualificazioni per il campionato mondiale di freccette

Domenica al Grand Hotel di Forlì, si svolgerà la finale per la qualifica alla “World Cup of Darts Pdc” (campionato mondiale di doppio). Tutta la manifestazione è stata organizzata dalla A.S.D. F.i.Dart che è la specialità incaricata dalla Federazione Italiana Sport e Giochi Tradizionali per l’organizzazione dello sport delle greccette a livello Nazionale. Dopo due tappe di qualifica, dove sono stati selezionati i migliori 32 giocatori nazionali, domenica si conoscerà i due giocatori che rappresenteranno l’Italia al Mondiale.