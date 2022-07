Al Palafiera gli Europei di Pattinaggio: 1200 atleti in gara, "Sarà un qualcosa di unico"

Per la prima volta Forli gli Europei di Pattinaggio, manifestazione che vedrà impegnati al Palafiera circa 1.200 atleti. Sono 9 le nazioni partecipanti (Italia, Portogallo, Germania, Spagna, Francia, Danimarca, Croazia, Slovenia, Olanda), con circa 300 accompagnatori, per un indotto di oltre 1500 persone. Il 7 luglio sono previste le prove ufficiali, l’8 luglio la cerimonia di inaugurazione che si svolgerà dalle 20:30 e le prime premiazioni, il 9 luglio vi sarà poi il gran finale con tutte le gare in pista e la cerimonia di conclusione. "Ci aspettano tre giorni fantastici di sport, ed ora a pochi giorni dall’inizio, e finalmente quello che fino a due mesi fa sembrava una chimera si sta trasformando in una meravigliosa realtà dopo due anni di stop - afferma il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Alla manifestazione potrà tornare a partecipare finalmente il pubblico, fortemente voluto ed atteso dalla organizzazione".

"Quando la Federazione Italiana Sport Rotellistici due mesi fa ha proposto al direttore del torneo Franco Culcasi l’onere e l’onore di organizzare il Campionato Europeo di Pattinaggio poteva sembrare a molti qualcosa di impossibile - prosegue Mezzacapo -. La caparbietà emiliano-romagnola (Culcasi di Bologna, Caponigri di Cervia) ha messo in atto quello che è stato un susseguirsi di forti emozioni, problemi da risolvere, soluzioni da trovare, ma sempre con il sorriso. Il Comune di Forlì e grazie al diretto interessamento del sindaco Gian Luca Zattini e dell'Unità Sport abbiamo colto questa opportunità portando nella città romagnola un evento importante per i numeri, ma anche per gli indotti".

"Siamo molto orgogliosi di poter ospitare questo prestigioso evento - commenta l'assessore Rosaria Tassinari -. Il nostro impegno per la promozione sportiva, il sano divertimento in tutte le sue declinazioni e l’organizzazione di eventi aggregativi di assoluta qualità prosegue con rinnovato slancio. A nome di tutta l’Amministrazione comunale, ringrazio la Federazione Italiana Sport Rotellistici, la Regione Emilia Romagna e tutti gli sponsor a corredo di questa importante iniziativa. Forlì, come sempre, è pronta ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni".

"Raccogliere la sfida per organizzareun evento così importante in brevissimo tempo, è stata una meravigliosa follia - è il commento di Franco Culcasi, direttore evento -. Con la professionalità e la caparbietà insiti nel nostro dna di organizzatori, stiamo creando qualcosa di unico e fondamentale per il nostro sport dopo 2 anni di inattività. Un ringraziamento pertanto alla Federazione Sport Rotellistici e alla Città di Forlì per la fiducia ripostaci". "Per la città sono eventi molto interessanti per promuovere il connubio Sport e Turismo - evidenzia Paolo Caponigri, co-organizzatore di Caponigri-Events -. Con le oltre 1000 camere prenotate siamo convinti di che una città come Forlì tutto l’indotto dell’ospitality potrà portare importanti risorse per il territorio. Felici di trovare nella Regione Emilia-Romagna sempre una porta aperta per proporre progetti, promuovere sport a livelli internazionali". Significativo il contributo della Regione Emilia -Romagna con il logo di Sport Valley, della Federazione Italiana Sport Rotellistici, oltre che Forli Roller e Libertas Pattinaggio, che porteranno a gareggiare importanti atleti del territorio come Tommaso Cortini e Micol Mill (Libertas Forlì - orizon Bologna), coppia artistico senior, e Clara Lazzari, atleta senior della Forlì Roller.