Al Panathlon Club Forlì è protagonista l'arrampicata

Nuovo appuntamento d'eccezione per il Panathlon Club Forlì. Venerdì 21 luglio, alle ore 20,30, presso la terrazza panoramica del ristorante 3 Corti (Grand Hotel Forlì, Via Del Partigiano 12/bis), saranno infatti ospiti del sodalizio forlivese due atleti di straordinario valore quali Giovanni Placci e Ludovico Fossali.

Forse a molti questi nomi non diranno nulla, ma per gli appassionati della Arrampicata sportiva è esattamente il contrario, essendo i due campioni in questione ai vertici italiani e addirittura mondiali della disciplina. Il Consiglio Direttivo del club forlivese, presieduto da Marilena Rosetti, non si è fatto scappare l'occasione di porre sotto i riflettori uno sport molto apprezzato (soprattutto dai giovani) in concomitanza con i campionati italiani di Arrampicata Boulder che si svolgeranno presso il centro Vertical Climb. A tale manifestazione parteciperanno circa 120 atleti, tra i quali, ovviamente, Ludovico Fossali e Giovanni Placci. Il primo è stato niente meno che campione mondiale della specialità di Speed nel 2019 e ha partecipato alle olimpiadi di Tokio del 2021.

Placci, invece, è un giovane nativo di Faenza che si allena a Forlì; malgrado la giovanissima età (è nato nel 2001) ha già conquistato un Campionato italiano assoluto nel 2021, proprio nel Boulder, e ha vinto una Coppa Italia nella specialità Lead.

La serata verrà condotta dal socio Panathlon Davide Gatti, ex atleta professionista e grande conoscitore dell'arrampicata sportiva. Il suo compito sarà quello di guidare i presenti, attraverso le risposte alle domande che porrà agli atleti (corredate da filmati e foto), verso una conoscenza migliore di questo appassionante sport.