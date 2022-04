Al Parco urbano una grande festa di sport, oltre 600 i partecipanti per 'Corritalia': la podistica di Aics

Dopo due anni di pandemia, è tornata finalmente a essere una grande festa di sport e di condivisione tra generazioni la 21esima edizione di Corritalia, la manifestazione podistica nazionale organizzata da Aics Associazione italiana Cultura Sport e ospitata questa mattina a Forlì nella cornice del Parco Urbano. Sono stati circa 600 i partecipanti all?iniziativa, provenienti da 4 Istituti secondari di primo grado della città, che prima hanno dato vita ad una serie di gare podistiche non competitive e, quindi, insieme ai loro insegnanti e genitori hanno preso parte alla tradizionale camminata veloce, al termine della quale si sono tenute le premiazioni.

Le scuole coinvolte, in ordine per numero di alunni partecipanti, sono state la ?Benedetto Croce?, ?Palmezzano?, ?Caterina Sforza? e ?Pietro Zangheri?; a ciascuna è andato un buono spesa del valore di 200 Euro per l?acquisto di materiale sportivo e didattico. A premiare istituti scolastici e ragazzi (ai primi tre di ogni batteria è stata consegnata una medaglia celebrativa) sono stati Bruno Molea, Presidente Nazionale Aics, Catia Gambadori, Presidente AiCS Forlì-Cesena; Daniele Mezzacapo, Vicesindaco di Forlì ed Assessore alle Politiche dello Sport, e Paola Casara, Assessore alle Politiche giovanili e ai Servizi educativi del Comune di Forlì e Paolo Proscia, Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Forlì.

Aics Forlì-Cesena conta oltre 160 società affiliate e 14mila soci, con un Comitato provinciale che da 51 anni promuove attività sportive, educative e sociali, con un?attenzione particolare al mondo della scuola. In ambito nazionale, AiCS - di cui nel 2022 ricorre il 60esimo anno di attività - è uno dei primi enti di promozione di attività dilettantistica sportiva nel Paese per importanza ed impegno (anche in ambito culturale, sociale, turistico ed ambientale) con oltre un milione di associati, più di 10mila circoli, 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutta Italia.