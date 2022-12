Triathlon, l'impresa del forlivese Alberto Pasquarella: splendido argento ai mondiali di Abu Dhabi

Si è conclusa nel migliore dei modi la lunga stagione agonistica per gli atleti dell'Edera Triathlon Forlì. La ciliegina sulla torta è stata messa da Alberto Pasquarella che dopo una stagione ricca di risultati importanti che lo hanno visto confermarsi a livelli di eccellenza salendo sempre sul podio di categoria, in tutte le gare di triathlon disputate, è andato a prendersi una medaglia d'argento ad Abu Dhabi all'edizione 2022 del World Triathlon Championship Finals. Pasquarella nell'anno ha ottenuto un secondo posto ai Campionati Italiani Age Groupe su distanza olimpica (1,5 chilometri di nuoto, 40 chilometri di bici, No draft e 10 chilometri di corsa), disputati a fine giugno a Barberino del Mugello ed una terza piazza ai Campionati Italiani Age Groupe su distanza sprint (750 metri di uoto, 20 chilometri bici e 5 chiloemtri di corsa) disputati all'inizio di ottobre a Cervia. Il gradino piu alto è stato invece conquistato nella difficile prova di Suviana, prova su distanza olimpica, disputata a fine agosto. Una stagione lunga e ricca di soddisfazioni che ha visto l'atleta in forza all'Edera Triathlon mantenre la concentrazione ed il livello di preparazione altissimo per tanti mesi consecutivi fino all'inusuale appendice autunnale con la disputa del mondiale negli Emirati Arabi disputato il 26 novembre scorso.

Pasquarella è partito alla volta di Abu Dhabi a rappresentare l'Italia, insieme ad altri 11 Age groupe di livello, tutti sul podio delle rispettive categorie ai campionati Italiani di Cervia. Anche questa volta, il podio non è sfuggito al forlivese, che, con una prova maiuscola ha centrato la seconda piazza nella rassegna iridata, nella catogoria M3 (50-54 anni) che vedeva al via oltre 50 atleti. Alberto ha coperto le distanze nel tempo totale di 2 ore e 5 minuti, giungendo alle spalle del fortissimo tedesto Udo Vastevendal e davanti al giapponese Testsuro Fukumoto. Dopo la frazione di nuoto, 1500 metri in mare aperto, chiusi in 21' 37", Pasquarella, ha fatto seguire una prova in bici di spessore alla media di 40 km/h su un percorso nervoso e soprattutto senza il beneficio della scia essendo la gara No Draft. A quel punto già al secondo posto di categoria, l'atleta ederino, si poneva sul suo passo e nonostante i 34 gradi locali, era in grado di chiudere i 10 chilometri di corsa ad una media di 3'49 al km che gli permetteva di rafforzare il distacco sugli inseguitori e tagliare il traguardo conquistando l'argento.



L'impresa di Pasquarella, che arricchisce l'albo d'oro della Sezione Triathlon della Polisportiva Edera Forlì con un risultato di assoluto prestigio, ha di certo un valore ancora maggiore considerando le difficoltà climatiche incontrate durante la fase finale della preparazione autunnale, sulle strade di casa,e di contro il caldo estivo trovato ad Abu Dhabi il giorno della gara. Nonostante la lunga stagione, Pasquarella, si è presentato all'appuntamento in perfette condizioni di forma dimostrando freschezza agonistica e qualità fisiche non comuni. Un plauso va ai preparatori Giorgio Tavagna per la parte ciclistica e al tecnico sociale Gabriele Monti, per la frazione podisitica, senza tralasciare il supporto competente della moglie Elena sempre presente al fianco di Alberto. Forte l'emozione anche al ritono a casa, quando i compagni di squadra dell'Edera Triathlon lo hanno accolto e festeggiato per la prestigiosa medaglia d'argento, riprodotta su una torta gigante. "E' stato tutto perfetto - ha esclamato -. Un'emozione unica, prima, durante e dopo". La stagione del triathlon ora certamente chiude il sipario, ma nel gruppo Ederino già c'è chi progetta nuove sfide ed avventure per il prossimo anno. La primavera non è poi così lontana.