Nuovi ambasciatori dello sport per Forlì: ci sono anche gli ex ciclisti Marino Amadori e Luigino Moro

Il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, ha consegnato lunedì pomeriggio in apertura della seduta di Consiglio Comunale i riconoscimenti di "Ambasciatore dello Sport" a giovani atleti e a professionisti che, recentemente o in passato, hanno onorato lo sport forlivese a livello internazionale. Per quanto riguarda il pattinaggio hanno ricevuto il riconoscimento Federico Guardigli, sette volte campione del mondo nel pattinaggio corsa; Tommaso Cortini, atleta dell'Asd Rinascita Sport Life Rimini, medaglia d'argento campionati del Mondo 2023 (2019 campione del mondo junior pattinaggio artistico); e Rodolfo Cortini, portacolori dell'Asd Libertas Forlì, medaglia di bronzo campionati europei 2023 pattinaggio artistico. Riconoscimento anche a tre atleti dell'Asd Libertas Hockey: si tratta di Diego Cimatti, medaglia di bronzo campionati europei 2023 Under 20 Hockey in line; Caterina Folli, medaglia di bronzo campionati europei juniores femminili 2023 hockey in line; e Michelangelo Carli, quarto classificato campionati.europei 2023 hockey in line. Titolo di "Ambasciatore dello Sport" anche per Kevin Massa dell'Asd Forlì Roller, vincitore della Maratona di pattinaggio corsa a Berlino 2022. Gli atleti sono stati accompagnati dai rispettivi Presidenti delle singole società sportive e da Nevio Fabbri, referente per il gestore del Pattinodromo comunale di Forlì.

Per quanto riguarda il ciclismo, saranno riconosciuti "Ambasciatori dello Sport" Marino Amadori e Luigino Moro. Ad accompagnati da Giorgio Cortesi, massofisioterapista iscritto alla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Amadori, passato professionista nel 1978, in carriera coglie la vittoria in una tappa della Tirreno-Adriatico e in alcune classiche italiane come il Giro del Piemonte, la Coppa Placci, il Trofeo Matteotti e la Coppa Agostoni. Dopo aver vestito la maglia azzurra in 11 mondiali su strada da professionista (10 da titolare e 1 riserva), è sceso dalla bicicletta per salire sull'ammiraglia. Dal 2005 al 2008 ha guidato il gruppo femminile per poi passare alla categoria Under 23 maschile, di cui è commissario tecnico, togliendosi non poche soddisfazioni tra le quali i due titoli mondiali su strada. Moro, dopo essere riuscito a ottenere dei buoni risultati da dilettante sulle due ruote, passò i tra i professionisti, dove gareggiò i tra il ’79 e l’82 disputando due Tour de France, un Giro d’Italia, una Vuelta di Spagna e le varie gare di stagione. Alla fine del 1982 decise di smettere di correre e iniziò per lui una nuova carriera come fisioterapista: la collaborazione con Michele Bartoli dal 1999 al 2004, i diversi Mondiali, le Olimpiadi del 2000 e del 2004 come massaggiatore degli Azzurri (ad Atene Bettini vinse l’Oro). Ma in particolare, nell'ambito della sua carriera come fisioterapista, ricordiamo il periodo in cui lavorò con Marco Pantani, quando lui vinse Giro e Tour.

Riconoscimento anche per Enrico Collini, responsabile nazionale under 18 per quanto riguarda l'agility dog per conto della Federazione Fidasc e per conto dell'ente di promozione sportiva Csen. E' tecnico di agility della Federazione Fidasc e giudice di agility dog Csen. E' anche preparatore atletico riconosciuto Csen-Coni. 14 anni di esperienza a livello cinofilo, è stato vicecampione europeo di Disc Dog sia in singolo 2011 che in coppia 2012. E' membro della nazionale di Canicross del 2016. Membro della nazionale di agility Enci e Csen-Fidasc da diversi anni. E' stato campione del Mondo di agility a squadre nel 2018. Ha indossato il bronzo al campionato Europeo a squadre nel 2018. Membro della nazionale Csen-Fidasc 2023 che parteciperà al campionato del mondo.