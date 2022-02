"Ambasciatore dello Sport di Forlì": riconoscimenti ad altri giovani talenti della città

Il Consiglio comunale, nella seduta di lunedì, ha conferito il riconoscimento civico di “Ambasciatore dello Sport Città di Forlì” ad alcuni giovani atleti per risultati di rilievo in campo nazionale e internazionale. Presentati dal vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo, sono state accolte nella Sala del Bibiena le promesse del taekwondo, affiliate alla Polisportiva Edera Forlì, Letizia Biserni (Campionessa Italiana Junior - 49 kg) e Diana Calugareanu (Vice Campionessa Italiana Junior -49 kg). Entrambe hanno partecipato ai Campionati Europei Junior a Sarajevo lo scorso novembre. A seguire sono stati ricevuti e premiati i componenti della Squadra Under 14 maschile del Tennis Club "Villa Carpena" laureatasi Campione d’Italia 2021 a Carpi dal 24 al 26 settembre e formata da Riccardo Pasi, Alex Guidi, Raphael Capacci e Pietro Augusto Bonivento.