Anche il forlivese Manuele Mengozzi premiato al Trofeo Bandini

C'era anche il forlivese Manuele Mengozzi, pilota del My Racing Autosport, ad esser premiato in occasione del Trofeo Lorenzo Bandini, istituito nel 1992 in memoria dell’omonimo pilota che ha visto premiato nel corso di una cerimonia tenutasi al Palazzo del Podestà a Faenza il pilota della McLaren Lando Norris. Mengozzi nel 2023 è stato vice campione e pilota nel Campionato Italiano Cross Country.