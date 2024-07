Anche il Racing Team Le Fonti al San Marino Rally: terzo posto tra le scuderie

Anche il Racing Team Le Fonti ha preso parte al San Marino Rally, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e Coppa di zona CRZ, una gara quella sul Monte Titano sempre molto dura con fondi che mettono a dura prova macchine e equipaggi, con 64 chilometri di prove speciali hai quali vanno aggiunte 308 chilometri di interminabili trasferimenti che hanno portato i 73 concorrenti al via a disputare prove in terra marchigiana.

Al via c'erano anche Franco Ricciardi e Mattia Bartolucci con la Peugeot 208 Rally 4 della V-Sport. Tra le due ruote motrici si sono difesi molto bene cercando prova dopo prova il feeling giusto con la loro Peugeot, peccato che in un passaggio sulla prova di Lunano 2 abbiano trovato un concorrente lento che non ha agevolato il sorpasso e una foratura sulla San Marino con fermata in prova per sostituire la gomma, due situazioni che hanno compromesso in parte la loro performance. Per i portacolori del Racing Team Le Fonti comunque un sesto posto di classe Rally4 che vedeva alla partenza ben 13 equipaggi con tutti i migliori della specialità, Ricciardi e Bartolucci portano a casa punti per la Coppa di Zona CRZ dopo San Marino sono terzi della Rally4 e per il Rally Italian Trophy dove dopo San Marino sono saldamente al terzo posto.

In gara anche Erika Ranalli e Valentina Pasini con la Renault Clio Rally5 della V-Spot. Erika alla sua seconda gara su terra è partita senza strafare poi prova dopo prova ha aumentato la velocità che sta assimilando per gradi e aiutata anche dalla brava navigatrice Pasini sono riuscite ad abbassare i tempi fino a quando il fondo lo permetteva. Per Erika e Valentina un secondo posto nel femminile e punti preziosi per la Coppa di Zona CRZ attualmente seconde nel femminile e nel Rally Italian Trophy dove al momento sono seconde della Rally5. A San Marino buona la gara del nostro giovane pilota meldolese Giacomo Bentivogli che per l’occasione era navigato dalla friulana Anna Bulfon in gara con la Rover MG ZR in configurazione N1 dei Fratelli Selmi, Bentivogli sta prendendo sempre più confidenza con gli sterrati, nella gara sammarinese il primo giro di prove è servito anche per l’affiatamento con la nuova navigatrice poi nel secondo passaggio i tempi sono migliorati prova dopo prova, nel terzo ed ultimo giro di prove Giacomo e Anna hanno gestito la piccola vettura nel miglior dei modi cercando di portarla più integra possibile sulla pedana d’arrivo.

Per Bentivogli-Bulfon una vittoria di classe in solitaria e un ottimo 43° posto nell’assoluta lasciandosi dietro auto più performanti della loro Rover MG, anche per Bentivogli arrivano punti per la Coppa di Zona CRZ che lo vede al comando delle classi N1 e A5 dopo aver partecipato al Rally di Foligno, Rally Adriatico e San Marino Rally. Nella gara sammarinese era presente anche Gianni Amaducci navigatore della scuderia meldolese che leggeva le note al pilota della GR-Motorsport Marco Mangiarotti, di spessore la loro gara, hanno condotto la Renault Clio RS della Pro Line al primo posto della classe N3. Grande soddisfazione in casa Racing Team Le Fonti per la terza posizione assoluta ottenuta in un rally di Campionato Italiano ACI-Sport dove al via ci sono sempre scuderie più attrezzate e blasonate, il tutto grazie ai nostri equipaggi. Con i punti raccolti fin qui il Racing Team Le Fonti è al primo posto della classifica provvisoria della Coppa di Zona CRZ 6 riservata alle scuderie.