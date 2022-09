Anche quattro atleti dell'Edera Triathlon Forlì all'Ironman Emilia Romagna

La seconda parte di stagione è iniziata nel migliore dei modi per l'Edera Triathlon Forlì. Al classico appuntamento estivo del Triathlon Sprint di Faenza disputato a fine agosto, gli atleti forlivesi hanno centrato due vittorie nelle rispettive categorie con Monica Canali e Gabriele Monti. Ottima gara anche per Antonio Cauzo terzo di categoria e 26 esimo assoluto e per Matteo Montaguti, 27 esimo, all'esordio nella triplice disciplina dopo l'ottima gara nel duathlon Citta Di Forlì disputato a maggio. Lex' ciclista professionista dimostra grande crescita sia nel nuoto che nella corsa, discipline che unite alla frazione ciclistica, ove eccelle con risultati top, lasciano intuire grandi margini di miglioramento. Buone prove per gli altri numerosi atleti ederini al via, da citare l'esordiente Sandro Cicero felice per il primo traguardo nella multidisciplina.

La compagine forlivese ancora una volta ha dimostrato la propria forza, quella di essere un gruppo compatto, di amici, felici di cimentarsi e condividere la passione per uno sport duro ed impossibile, solo per chi non lo prova. A coronamento della giornata infatti è arrivato il premio alla squadra che con 17 atleti è risultata la seconda nella classifica per i gruppi più numerosi.

Sempre domenica 28/08 vince la propria categoria anche Pasquarella al triathlon di Suviana sull'appennino bolognese, 17 esimo assoluto al traguardo in un Triathlon su distanza olimpica no draft con una impegnativa frazione ciclistica.

La settimana successiva gli atleti dell'Edera erano presenti a Cesenatico nella prova su distanza classica, 1,5-40-10 ed anche in quella sede sono arrivati numerosi ottimi piazzamenti. In particolare è Cristian Ravaioli ha salire sul gradino più alto del podio nella categoria M2. Ora tutto è pronto per far festa a Cervia, all'arrivo della Gara Ironman prima e ai campionati italiani a squadre di Coppa Crono poi, in programma domenica 2 ottobre prossimo. Questa è la settimana finale, quella che porterà sabato 17 settembre, 4 atleti dell'Edera triathlon di Forlì al via della prova regina della triplice disciplina, quella che ha dato origine a tutto il movimento e che rimane l'obiettivo per molti ed il sogno per altri. Sabato all'Ironman di Cervia, che prevede 3,8 chilometri di nuoto, 180 di bicicletta, rigorosamente senza scia e 42,195, la Maratona, di corsa, il sogno diventerà realtà per due esordienti Ederini sulla distanza.

Sono, Luca Ruffilli che nel 2021 sempre a Cervia ha assaggiato le sensazioni nella prova del Mezzo Ironman e da quel momento ha segnato sul calendario sabato come logica conseguenza di un percorso di crescita avuto in queste due stagioni. Marzio Zaghini, nato come duathleta ma avvezzo alle sfide ed ora, cresciuto nel nuoto, ha deciso di fissarsi il traguardo più prestigioso per un triathleta. Completano la lista degli iscritti Jean Manuel Valente, alla sua seconda esperienza dopo quella del 2018 sempre a Cervia ed il pluri Finisher Ironman, Mattia Valmaggi, alla caccia del suo sesto traguardo, secondo in questo 2022 che lo ha visto all'arrivo anche nella prova di Nizza a fine giugno.

Il giorno seguente sulle stesse strade andrà in scena anche il Mezzo Ironman a cui parteciperanno Rudy Salghini e Alessio Casadei e Stefania Di Perna che in quanto a determinazione non è seconda a nessuno essendosi iscritta al Mezzo Ironman senza altre esperienze nel triathlon. In bocca al lupo ai portacolori ederini che come di consueto saranno seguiti ed incitati lungo tutto il percorso dai tanti compagni di squadra che si stringeranno e li accompagneranno fino alla passerella finale sempre gremita in quanto palcoscenico di immense emozioni per tutti, atleti e spettatori.