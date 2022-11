MotoGp, Dovizioso esalta il titolo di Bagnaia: "Ha fatto paura. Gran lavoro di Ducati"

"Pecco nella seconda parte di stagione ha fatto paura". Andrea Dovizioso, ospite all'Eicma, il salone del ciclo e motociclo di Milano, ha reso omaggio attraverso i microfoni di Sky Sport al neo campione del Mondo della MotoGp Francesco Bagnaia. "Sono contento per lui e la Ducati - le parole dell'ex ducatista, Casa con la quale Dovi ha conteso il titolo a Marc Marquez tra il 2017 e il 2019 -. Era da tanto che ci provavano e ce l'hanno fatta, sono stati bravi. E' un titolo meritato, perchè Ducati ha lavorato su aspetti che altre Case non hanno fatto attenzione. E alla lunga hanno fatto la differenza e si è visto quest'anno, con tantissimi piloti che andavano forte, anche tra gli esordienti. Quindi grande lavoro di Ducati e complimenti a Pecco".

Bagnaia quest'anno avrà al suo fianco il riminese Enea Bastianini: "Tutti aspettiamo questa sfida, Enea ha dimostrato che quando è in forma è imbattibile. Deve evolversi e diventare più costante, ma ha tutte le carte per farlo e soprattutto è nel posto per poter vincere. Sarà una sfida bellissima, Casa italiana con due piloti italiani è il massimo". Nella giornata di test invernali, che si è svolta martedì a Valencia, si sono viste una Honda ed una Yamaha in difficoltà.

Dovizioso, che tra il 2021 e il 2022 ha guidato per la Casa di Iwata, ha sottolineato quali sono gli aspetti da migliorare: "Fabio Quartararo vuole più potenza sul rettilineo perchè riesce a sfruttare la moto in un modo che è spettacolare, ma avrei migliorato su altri aspetti che possono fare la differenza, perchè so quanto lo hanno fatto gli avversari. Sarà un inverno importante per Yamaha, dove spero possano capire certe cose per impostare meglio il futuro perchè la base è spettacolare. Fabio se l'è giocata fino alla fine nonostante tutte le difficoltà ed è stato stra-bravo".

Nella foto Bagnaia in azione durante i test MotoGp a Valencia