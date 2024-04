Paura per Andrea Dovizioso in Valdarno: incidente con la moto da cross e trauma cranico, soccorso con l'elimedica

Incidente martedì mattina per Andrea Dovizioso. L'ex portacolori della Ducati, tre volte vicecampione del mondo della MotoGp dal 2017 al 2019 ed ex iridato della 125cc, è stato trasportato con l'elimedica all'ospedale "Careggi" di Firenze in seguito ad un incidente con la moto da cross nel tracciato di Tasso, a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Il fatto è avvenuto intorno alle 11.

Il pilota forlivese è stato soccorso dai sanitari che hanno operato un'automedica del Valdarno e l'ambulanza della Misericordia di San Giovanni. I sanitari, una volta valutate le condizioni del ferito, hanno attivato l'elimedica Pegaso. Il 38enne, che avrebbe riportato un trauma cranico, ed è stato quindi trasferito al nosocomio "Careggi" col codice di massima gravità. Non sarebbe in pericolo di vita.