MotoGp, si ricomincia dal Qatar. A Losail ha già vinto due volte, Dovizioso potrebbe essere la sorpresa

Con la Ducati ha trionfato per due volte nel deserto del Qatar. La prima volta nel 2018 e la seconda l'anno successivo dopo un bellissimo duello con Marc Marquez. Il tracciato di Losail rievoca bei ricordi ad Andrea Dovizioso. E da qui che scatterà questo weekend la stagione 2022 del Motomondiale, la ventesima sulla griglia di partenza per il pilota di Forlì. Rientrato nel Circus verso la fine del 2021, sposando il progetto Yamaha, l'ex iridato della 125cc è pronto per la nuova avventura con i colori del team WithU Rnf.

Dovi potrebbe essere la sorpresa del fine settimana al chiaro di luna: infatti sotto gli impressionanti proiettori intorno alla pista lunga 5,4 chilometri alla periferia della capitale del Qatar, Doha, è salito sul podio complessivamente per cinque volte. "Sono davvero felice e non vedo l'ora di iniziare la stagione - afferma Dovizioso -. Quella di Losail è una pista assolutamente bella e conservo tanti ricordi positivi. Ovviamente, questo mi rende molto entusiasta non solo di arrivare lì, ma anche di provare il layout della pista con la M1".