MotoGp, prime libere in Indonesia. Dovizioso sentenzia: "Ho il doppio del lavoro da fare"

La prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Indonesia, secondo round del Motomondiale, restituisce una Yamaha di nuovo al top, con Ducati e Ktm in forma ed in grado di lottare per il podio. La pista è continua evoluzione e questo non fa altro che mescolare le carte. Intanto la Yamaha ufficiale lancia un primo squillo, piazzando Fabio Quartararo nella virtuale pole position, con Franco Morbidelli a ruota ad inseguire. Poi c'è un poker di Ducati, quelle griffate Pramac di Johan Zarco e Jorge Martin, quella del vincitore del Qatar del team Gresin Enea Bastianini e quella ufficiale di Jack Miller ("Pecco" Bagnaia si è visto cancellare i suoi riscontri cronometri per due volte a causa delle bandiere gialle non è andato oltre la ventiduesima posizione, preceduto dalla Repsol Honda di Marc Marquez incappato in una caduta). Bene anche l'Aprilia con Aleix Espargaro, che si è messo in fila le Ktm di Brad Binder e Miguel Oliveira e la Suzuki di Alex Rins.

Andrea Dovizioso, con la Yamaha del team WithU, inizia il weekend con un undicesimo crono, non del tutto soddisfatto: "Devo ancora lavorare molto per imparare a guidare la moto nel modo corretto e fino a quando non riuscirò a farlo correttamente devo praticamente fare il doppio del lavoro". Il forlivese argomenta la situazione: "Ho usato una strategia diversa, mettendo uno pneumatico morbido a fine turno, ma non ha funzionato. Al pomeriggio ho faticato col grip. Sono riuscito a fare qualche giro alle spalle di Franky (Morbidelli, ndr), è stato molto importante per vedere come va guidata la moto". Sulle condizioni della pista, Dovizioso sentenzia così: "Va un po' meglio rispetto ai test, ma bisogna stare attenti quando si esce fuori traiettoria. Sarà difficile per la gara”.