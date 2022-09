L'ultimo weekend in MotoGp di Dovizioso, i colleghi lo celebrano: "Ha dato tantissimo. Fonte di ispirazione e pilota pulito"

La Variante del Parco, le curve Del Rio, della Quercia, del Tramonto, il Curvone, le curve del Carro e la Misano. Domenica da ripetere in gara per 27 volte. Poi le curve del Misano World Circuit saranno tutte per lui. Andrea Dovizioso si prepara nella gara di casa a chiudere la carriera nel Motomondiale. Sarà la gara numero 346. Poi per il forlivese inizierà una nuova vita, lontana dal Circus frenetico che impongono i weekend di gara.

Nella tradizionale conferenza stampa che precede il fine settimana, i primi tre del campionato, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro e Pecco Bagnaia hanno celebrato la figura del pilota di Forlì. "E' un pilota che ha dato tanto alla MotoGp - le parole del capoclassifica della Yamaha -. E' una figura importantissima che se ne va". "Ho un grandissimo rispetto per Andrea - afferma invece il portacolori dell'Aprilia, secondo in campionato -. Ha lavorato tantissimo durante la sua carriera, ottenendo tanti successi. E' fonte di ispirazione e lo è stato per me in tanti momenti della mia carriera. Quello che ha fatto con la Ducati, raggiungendo un alto livello, è un qualcosa che tutti possiamo imparare. E' stato decisamente impressionante. Sicuramente si divertirà col motocross".

"Sarà un fine settimana ricco di emozioni per lui - esclama Bagnaia, colui che nel 2021 ha ereditato la sella di Dovizioso in Ducati e che in questo 2022 si sta giocando il titolo con Quartararo ed Espargaro -. Chiudere la carriera qui a Misano sarà molto emotivo. Tutti hanno ricordi fantastici del Dovi, perchè ha fatto cose importantissime e bellissime con la Ducati, unico in grado di lottare contro Marc Marquez (tra il 2017 e il 2019, ndr) quando era all'apice all'assoluto prima che arrivasse Fabio. Ci mancherà, perchè è stata una delle persone più pulite nel paddock".