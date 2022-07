In attesa della ripresa del mondiale MotoGp, Andrea Dovizioso si allena con la moto da cross sul tracciato di Monte Coralli a Faenza. Il forlivese si è allenato anche con il pilota imolese Valter Bartolini, con il quale è legato da una solida amicizia. Dovizioso e Bartolini hanno dato spettacolo tra i dossi dell’impianto romagnolo. "Ne ho approfittato anche per svolgere una serie di attività di collaudo della componentistica tecnica del marchio Yamaha del quale sono collaudatore ufficiale per la sezione crossistica - ha raccontato il veterano delle due ruote motorizzate imolesi in sella ad un mezzo da 85 cavalli di cilindrata -. Una buona seduta di allenamento in preparazione della tappa a Varano de’ Melegari dei Trofei Mes in calendario nel fine settimana del 6 e 7 agosto". Alla comitiva hanno preso parte anche altri due volti noti del circus: Lorenzo Savadori, centauro cesenate in quota Aprilia tra test e wild card in MotoGp, e l’ex iridato di cross Andrea Bartolini. La serata si è conclusa con una bella grigliata di gruppo.