Andrea Succi e Fabio Graffieti quarti assoluti al "San Marino Rally Historic"

La Repubblica di San Marino ha ospitato il terzo round del Campionato Italiano Rally Terra riservato alle auto storiche, con diciotto equipaggi al via. I migliori interpreti della serie a quattro e due ruote motrici si sono sfidati nelle tre prove da ripetere, la prima dentro i confini sammarinesi, la Terra di San Marino di 8.67 chilometri, e le altre due in territorio marchigiano, la Lunano di 5,28 chilometri e la Macerata Feltria di 7,44 chilometri, a comporre un totale di 55,50 chilometri di prove speciali, come sempre un percorso molto duro che mette alla prova l’affidabilità delle vetture.

Andrea Succi e Fabio Graffieti sono partiti abbastanza di conserva sul primo passaggio nella Terra di San Marino, chiudendo con il sesto tempo assoluto e con un set up da migliorare alla prima assistenza. Dopo il parco assistenza di Marano, dove lo staff della Step21 che prepara e assiste la BmwM3 ha apportato delle modifiche di assetto in base alle sensazioni avute da Succi nel primo passaggio. Le modifiche hanno sortito il giusto effetto sulla prova Terra di San Marino, con Succi e Graffieti ad abbassare notevolmente il tempo del primo giro, quinto tempo assoluto. Da San Marino ci si è proiettati nell’entroterra marchigiano con la prova speciale 3 di Lunano. L’equipaggio romagnolo del Racing Team Le Fonti si è mantenuto nella stessa zona di classifica con il sesto tempo.

Si è passati alla Prova Speciale 4 la Macerata Feltria, dove Succi e Graffieti sono usciti dalla prova con il quinto tempo, riducendo il distacco dai primi delle due ruote motrici Pelliccioni, Tonelli e Moroni. Si è tornati sulla Lunano, con Succi e Graffieti a migliorare il tempo sul cronometro rispetto al primo passaggio, consolidando la quinta posizione nella generale provvisoria. Secondo passaggio sulla Macerata Feltria per la Speciale numero 5, con l’equipaggio della Bmw M3 a migliorarsi ancora. Dopo il riordino e il parco assistenza di Piandimeleto Succi e Graffieti hanno staccato il secondo tempo assoluto, davanti a loro solo Luky-Pons con la Lancia Delta Integrale.

Ultima prova speciale di questo San Marino Historic Rally con la Macerata Feltria: per l’equipaggio a bordo della Bmw M3 della Step21 un altro secondo tempo assoluto e primo delle due ruote motrici. Per Succi e Graffieti è stata una gara in crescendo cercando sempre di evitare le insidie di questo difficile rally e migliorando ad ogni assistenza il set up della Bmw M3. Sulla pedana d’arrivo Porta San Francesco nel centro storico di San Marino sono giunti quarti assoluti, secondi di gruppo e primi di classe, davanti a loro Luky e Fabrizia Pons Lancia Delta Integrale primi, Andrea Tonelli e Roberto Debbi Ford Escort RS secondi, Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani Ford Escort terzi.

Per l’equipaggio del Racing Team Le Fonti un San Marino Rally molto positivo, che ha portato tanti punti preziosi per il Campionato Due Ruote Motrici molto battagliato con piloti e vetture di primo livello". Il nostro equipaggio ha potuto contare su una BMW M3 classe 1987 molto affidabile, preparata con passione e competenza da Daniel Rocchi della Step.21", il commento della squadra. In Campionato Succi-Graffieti mantengono il secondo posto nelle due ruote motrici a soli due punti da Pelliccioni-Ercolani, il prossimo appuntamento con il campionato il 27 ottobre con il Rally del Vermentino in terra sarda.