Arrampicata Sportiva, la stagione agonistica giovanile fa tappa alla Vertical Climbing Community

Lo scorso weekend il centro sportivo Vertical Climb di Forlì ha ospitato due importanti tappe dei campionati regionali Under 14 di arrampicata Lead, la quarta prova del circuito Marche-Umbria (sabato) e la terza prova di qualifica per la regione Emilia- Romagna (domenica). Le due competizioni hanno portato più di 250 atleti dalle rispettive regioni, delle fasce U10, U12 e U14, i quali hanno gareggiato per la qualificazione ai campionati giovanili che verranno disputati all’Orobia a Bergamo dal 2 al 4 giugno. L’arrampicata Lead, ovvero una delle tre discipline fondamentali dell’arrampicata sportiva, si svolge su altezze considerevoli con l’utilizzo di corda e imbrago, per questo è necessaria una palestra adeguatamente attrezzata a questa pratica, in particolare in occasione di un evento di queste dimensioni.

Il centro sportivo forlivese con la sua area di oltre 800 mq di cui 350 dedicati alla disciplina lead e 150 al boulder, mette spesso a disposizione della Federazione i suoi spazi e il suo team per l’attività agonistica, e proprio per quest’estate si sta preparando per un evento davvero importante. Il 22 e 23 luglio 2023 il Centro Sportivo Vertical Climb di Forlì avrà, infatti, il piacere di ospitare la gara regina in Italia dell’Arrampicata Boulder. Alla conclusione della stagione sportiva i migliori 120 atleti della categoria senior (over 14) vincitori delle competizioni regionali, si sfideranno per determinare i campioni uomo e donna a livello nazionale, i quali accederanno con questa conquista alla Coppa Europa e alla Coppa del Mondo.

Tra questi anche nomi noti, presenti nella squadra presentata alle Olimpiadi del 2021, come Ludovico Fossali, Laura Rogora e Michael Piccolruaz. L’evento di questo week end è stato per il centro Vertical una prova generale in vista delle Nazionali, e può considerarsi un successo, grazie all’impegno dei suoi operatori e soci, ma soprattutto grazie alla federazione, alle società partecipanti e all’impegno generale della comunità e degli atleti che rendono possibili questi momenti di sano confronto agonistico.