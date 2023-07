Arrivato alle fasi finali il Campionato Nazionale Giovanile di Pallanuoto Uisp

Si concluderà oggi domenica 2 luglio con le fasi finali, il Campionato Nazionale Giovanile di Pallanuoto Uisp, nella piscina comunale di Forlì. Le gare si disputeranno ininterrottamente, in sequenza, dalle ore 9 alle ore 14. L’evento è cominciato venerdì pomeriggio con una spettacolare cerimonia di apertura, dove le 20 squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato a bordo vasca sotto gli applausi del numeroso pubblico intervenuto. Insieme alla musica di sottofondo, hanno contribuito in modo significativo alla coreografia della cerimonia alcune ragazze, componenti del gruppo Majorette “Stelle d’Argento” della città di Forlì e il gruppo sbandieratori di Forlimpopoli, che hanno lasciato tutti senza fiato per lo spettacolo offerto. Le numerose partite giocate sono state dense di agonismo, seppur nel giusto rispetto sportivo, dirette dai diversi arbitri messi a disposizione dalla Uisp. È un evento inedito per la città di Forlì, città dove anche la Pallanuoto (con la società Rari Nantes Romagna), nell’ultimo anno è emersa in modo significativo, giocando nel campionato nazionale di serie C.