Arti marziali, aggiornamenti sulle tecniche di difesa: da tutt'Italia a Forlì per il convegno sullo Ju Jitsu

La palestra "SportPlanet" di Forlì ha ospitato lo scorso fine settimana lo stage nazionale di Ju Jitsu organizzato dall’associazione italiana "Nihon Tai Jitsu-Jju Jutsu" e dall’ente di promozione sportiva Acsi, associazione culturale sport e tempo libero. Il convegno tecnico di confronto ed aggiornamento della disciplina - condotto dal Maestro Daniele Mazzoni, vice presidente della Federazione Mondiale di "Nihon Tai Jitsu-Jju Jutsu" insieme al Maestro Giancarlo Bagnulo, coordinatore nazionale del settore arti marziali di Acsi - è stato premiato dalla entusiasta presenza di oltre 70 praticanti provenienti da varie regioni d’Italia con le qualifiche pià elevate, che hanno superato anche lo sbarramento di un meteo inclemente per approfondire lo studio di tecniche di e tecniche di difesa personale. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Forlì, rappresentato dall'assessora Paola Casara, che ha sottolineato durante il saluto agli ospiti convenuti "il fondamentale apporto della formazione promossa anche quale incarico istituzionale cosi’ come quella della prevenzione rivolta alle donne che una disciplina come il Ju Jitsu può fornire gli strumenti per assumere posture ed interpretare atteggiamenti che consentano di evitare e fuggire da piu’ gravi situazioni".