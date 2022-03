Si trovano al museo di Villa Rovere: venduti all'asta i bolidi a quattro ruote di Ilario Bandini

C'erano anche i bolidi custoditi nel Museo Bandini a Villa Rovere ad Artcurial, una delle più importanti case d'aste mondiali, tornata al Salone Retromobile di Parigi. Oltre ad un gran numero di gioielli d'epoca e da collezione, nelle due sessioni di venerdì e sabato sono stati infatti messe all'incanto una serie di collezioni tematiche che rappresentano rare opportunità di acquisto. C'erano auto da corsa 'storiche' come la Gordini Type 18S con la quale Manuel Fangio ha gareggiato alla 24 Ore di Le Mans o la Peugeot 908 HDI di Sébastien Bourdais, che ha vinto la 6 Ore di Zhuhaï.

Ma la parte più ghiotta di questa asta ha riguardato numerose 'raccolte' private, tra cui l'intero museo Bandini che a Rovere custodiva i gioielli da corsa creati da Ilario Bandini, nessun legame con il pilota della Ferrari Lorenzo Landini - e che ora viene ceduto dagli eredi. Il nipote Dino Bandini spiega la decisione a Artcurial: "Ho voluto rendergli omaggio riunendo i suoi modelli più importanti. Volevo anche chiarire la situazione con le auto, perché sapevo che c'erano delle repliche" e per avere un quadro esatto della situazione - racconta Dino Bandini - "ho inviato fax a tutti i professionisti di auto da collezione che sono riuscito a trovare, soprattutto negli Stati Uniti".

Grazie a queste lunghe ed estese ricerche Dino Bandini è riuscito ad identificare 47 delle 75 vetture prodotte, e dall'altro a riunire una decina di Bandini all'interno della collezione di Rovere. "Ho tenuto in vita questa collezione per molto tempo, in particolare partecipando cinque volte alla Mille Miglia, ma oggi la mia età non me lo permette più e la mia famiglia mi chiede di voltare pagina - aggiunge nell'intervista ad Artcurial -. La dispersione di una collezione assemblata con tanta perseveranza è necessariamente accompagnata da una certa nostalgia, ma rappresenta anche l'occasione per i nuovi appassionati di scoprire piccole meravigliose macchine sportive e da competizione".

Sono state proposte la Bandini 750 GT Veloce Zagato del 1955, la Bandini 750 Sport Internazionale Saponetta del 1957, la Bandini 750 Sport Siluro del 1953, la Bandini 750-1000 Sport Siluro del 1955-56, la monoposto Bandini Formula Junior del 1960 e l'altra monoposto Bandini 750 Formula 3' del 1954. La 750 Sport Internazionale Saponetta è stata assegnata per la cifra di 525mila euro, mentre la 750 Sport Siluro è stata aggiudicata per la somma 220.000 euro. L'unica rimasta senza offerte è stata la 750 Gt Veloce Zagato.