Atletica, sui 200 metri Carlotta piazza un nuovo record personale che vale l'11° posto agli Europei

Sono rientrati nella tarda mattinata di venerdì a Malpensa gli azzurrini che hanno disputato i Campionati Europei Under 20 di Gerusalemme. Per l’Italia il bilancio finale è di 7 medaglie: 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, e il quinto posto nel medagliere guidato dalla Germania (8 ori, 8 argenti, 7 bronzi). Presente la campionessa italiana dei 200 metri Carlotta Fedriga, in forza all’Edera Atletica, che ha onorato la maglia azzurra stampando un altro record personale proprio sui 200 metri, con il tempo di 23”87 (precedente p.b. 23”98), che vale l’11° posizione in Europa. Come per la finale nazionale, anche in questi campionati la forlivese interpreta la gara da protagonista, con una partenza al fulmicotone e una curva travolgente che le ha permesso di entrare nel rettilineo nelle prime posizioni, per poi lottare e perdere qualcosina solo sul finale. Bellissima gara, con il nuovo primato e la vetta nelle graduatorie italiane di categoria.

Ma gli impegni a Gerusalemme per la Fedriga non erano finiti. Lo stato di forma e l’impressione destata in pista hanno convinto i tecnici della velocità a schierarla nella prima frazione della staffetta 4x100, così da lanciare le azzurre verso una probabile medaglia. Ciò sembra accadere, ma solo per qualche minuto purtroppo. In batteria di qualificazione partenza a razzo della Fedriga e staffetta che ottiene facilmente il pass per la finale. Sfortunatamente però dopo una mezz’oretta arriva la doccia fredda, da una verifica video i giudici notano che il terzo e ultimo cambio è fuori settore, per cui decretano la squalifica della compagine italiana.