Atletica, ad Ancora gli Assoluti indoor: l'Edera in gara con le sorelle Martina e Carlotta Fedriga

E’ stato ufficializzato l’elenco degli iscritti ai Campionati Italiani Assoluti indoor di sabato e domenica al PalaCasali di Ancona, massima competizione dell’atletica italiana a cui possono partecipare solo un numero limitato di atleti qualificati in base alle graduatorie nazionali. Tante le stelle presenti per contendersi i 28 titoli in palio, a partire dal pesista Fabbri, che lo scorso sabato con 22,37 ha ottenuto la migliore prestazione al mondo dell’anno, poi la Japichino nel lungo, la Dosso e Ceccarelli nella velocità, Diaz nel triplo e i fenomenali mezzofondisti Arese e Riva che in queste settimane hanno collezionato record italiani a ripetizione.

Fra loro anche due sorelle forlivesi in forza all’Edera Atletica, Martina e Carlotta Fedriga. Martina, classe 2002, è atleta in grado di emergere in più discipline, dai lanci alle corse veloci. Gareggerà domenica alle 17:10 nel getto del peso, dove è iscritta con la 12° misura, 12,67. Scenderà così in pedana per provare a scalare qualche posizione, cosa possibile in virtù del personale di 13,16. Carlotta, classe 2004, è invece una sprinter pura in netta crescita tecnica. Specialista dei 200 metri, c'è da ricordare il titolo italiano Under 20 conquistato la scorsa estate: ad Ancona domenica si presenterà sui blocchi alle 14:55 per le batterie dei 60 metri con il settimo accredito (7”39) e tanti occhi puntati addosso, perché capace di clamorosi miglioramenti di gara in gara. Sarà possibile seguirle in diretta su Raisport, in streaming su Raiplay e www.atletica.tv