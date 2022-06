Atletica, anche la Libertas Forlì ai Campionati Italiani Allievi con Giada Donati e Luca Marsicovetere

Sarà la storica Arena Civica Gianni Brera di Milano ad ospitare l’edizione 2022 dei Campionati Italiani Allievi di atletica leggera, che da venerdì fino a domenica vedrà oltre 1000 atleti provenienti da ogni parte d’Italia che si contenderanno i 42 prestigiosi titoli di Campione Italiano under 18. Fra loro anche due rappresentanti forlivesi della Libertas Atletica Forlì: la sedicenne Giada Donati iscritta nei 800 metri allieve e il diciassettenne Luca Marsicovetere iscritto nei 400 metri, allenati rispettivamente da Judit Varga e Alberto Donati genitori di Giada. Per entrambi gli atleti bianco-rossi si preannuncia un weekend entusiasmante, in considerazione delle posizioni di assoluto rilievo italiano che i due atleti forlivesi occupano nelle rispettive gare.

Giada quinta nel ranking stagionale col tempo di 2’12”84, dovrà vedersela con le agguerrite avversarie per confermare il bronzo ottenuto ai Campionati Italiani Allievi Indoor 2022 di Ancona. Per Luca invece la strada del podio sembra spianata visto che è al secondo posto nel ranking stagionale col tempo di 49”37 a soli 3 decimi dalla prima posizione. Ma il vero obiettivo delle due punte di diamante della Libertas Atletica è ben altro. Infatti quest’anno si svolgeranno a Gerusalemme i Campionati Europei: 2’10” il minimo negli 800 femminili e 49”00 nei 400 maschili, che per entrambi significherebbe sicuramente il titolo italiano e al tempo stesso il sogno di rappresentare l’Italia alla più importante kermesse internazionale di atletica under 18.