Atletica, argento per Luca Marsicovetere ai Campionati italiani Juniores di Grosseto

Continuano le partecipazioni ai Campionati Italiani degli atleti della Libertas Atletica Forlì. Il 2023 sarà ricordato dai dirigenti della società bianco-rossa, come uno degli anni più prolifici, perché anche nella più rosea delle aspettative, mai si sarebbero aspettati ben 34 minimi di partecipazioni alle rassegne nazionali, dalle categorie giovanili under 16 alle assolute. A Grosseto è stata la volta di due juniores under 20: Luca Marsicovetere con l’obiettivo di confermare i miglioramenti nei 400 metri e il sorprendente titolo di Campione Italiano Allievi 2022, Riccardo Sintoni mezzofondista emergente pronto a giocarsi le sue carte in due discipline diverse, gli 800m e i 1500m.

Il primo a scendere in pista negli 800 metri è Riccardo Sintoni alla sua prima partecipazione ad una gara nazionale, allenato dall’olimpionica Judit Varga, si presenta col proibitivo compito di migliorare il ranking della specialità che lo vedeva in 26esima posizione col tempo di 1’55”20 sui 42 iscritti. Ma a Riccardo non difetta il temperamento, né tantomeno cede all’emozione. Parte deciso nella sua batteria, rimane incollato al gruppo di testa e tenta persino di battere i concorrenti nella volata finale. Conclude in terza posizione a pochi decimi dal primo classificato e ferma il cronometro nel suo nuovo record personale di 1’54”91, che lo colloca in 16esima posizione finale. Nel terzo giorno di gare Riccardo si ripresenta in pista per partecipare ai 1500 metri che lo vedono iscritto col 22° tempo. I ritmi del gruppo di testa si mantengono prudenti, prefigurando una gara tattica. Riccardo cerca di mantenere il contatto con i primi, ma nell’ultimo giro emergono le fatiche degli 800 metri, conclude la sua batteria senza tuttavia cedere ulteriore terreno e termina col tempo di 4’03”93, lontano dal suo personale ma pur sempre in 16cesima posizione nella classifica finale, la medesima degli 800 metri, a conferma di un ottimo esordio ai Campionati Italiani.

Fra le due gara di mezzofondo del compagno di squadra, è la volta di Luca Marsicovetere nei 400 metri. Il forte quattrocentometrista forlivese, al suo primo anno junior, dopo il netto miglioramento di 48”12 di inizio stagione che lo pongono al 5° posto nel ranking nazionale della specialità, scende in pista deciso ad affrontare le insidie del doppio impegno previsto in queste gare nazionali: prima le batterie, poi la finale del giorno successivo. Gli ordini di scuderia erano perentori: "Gestire la batteria, distribuire lo sforzo e risparmiare le energie per la finale - racconta il suo allenatore Alberto Donati - e Luca è stato perfetto sia nei passaggi cronometrici, sia nella lucida strategia dimostrata soprattutto nella finale, dove al prevedibile allungo del concorrente favorito, ha mantenuto il contatto senza farsi staccare e controllato il rientro di un secondo avversario, battendolo sul filo di lana guadagnandosi un meritatissimo argento col tempo ragguardevole di 48”59, ottenuto peraltro nell’orario proibitivo delle 09:15. Ora aspettiamo fiduciosi una convocazione per i Campionati Europei di Gerusalemme Under 20". Convocazione ancora non ufficiale, ma l’atleta è già stato contattato dalla Federazione per le documentazioni di rito, previste per questi impegni agonistici internazionali. Per Luca si tratterebbe della seconda maglia azzurra sempre in Terra Santa dopo i Campionati Europei Under 18 dello scorso anno.