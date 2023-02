Atletica, arrivano record personali per gli atleti Libertas ai Campionati Italiani Junior e Promesse

Buoni piazzamenti degli atleti della Libertas Atletica Forlì ai Tricolori Indoor riservato alle categorie junior e promesse del 4 e 5 febbraio al Palaindoor di Ancona. Stefano Tisselli, allenato da Obino Gabriele, è un saltatore atipico in grado di affrontare due specialità diverse e ben poco affini per peculiarità tecniche quali il salto in alto e il triplo. Il forte saltatore abruzzese, al primo anno con la società bianco-rossa, non si è lasciato intimorire e dopo un primo tentativo riuscito in entrata a 1,85 metri, ha superato i 1,91 metri con qualche difficoltà, ma non ha trovato la giusta spinta a 1,96 metri terminando la gara al 7° posto. Nella seconda giornata Stefano si è cimentato nel salto triplo dove ha ottenuto un buon nono posto con 14,33 metri ad un solo centimetro dall’ottava posizione che gli avrebbe consentito di entrare in finale.

Luca Marsicovetere, all’esordio nella categoria Junior, è partito bene nei 400, ma all’uscita della seconda curva ha ceduto terreno ai due battistrada, venendo risucchiato dal gruppo ed affrontando il penultimo rettilineo arrancando nelle retrovie. Sembrava la fine, ma Luca ci ha abituato a recuperi imprevedibili e ancora una volta ha trovato le energie giuste per recuperare terreno. Ha chiuso la sua batteria in terza posizione col nuovo personale di 50”31 che lo ha classificato al 14° posto. “Un vero peccato - si è rammaricato il suo allenatore Alberto Donati -. Un pizzico di lucidità e cattiveria in più, avrebbero consentito a Luca di non perdere il ritmo giusto dei primi e in queste gare paghi ogni indecisione. Quei 4/5 decimi lasciati nella curva gli avrebbero consentito probabilmente di entrare in finale, tuttavia buono il tempo e nel suo complesso la gara".

Ottima prestazione di Alex Bartolini al suo primo anno nella categoria "Promesse". Il salto comporta non poche difficoltà, in primo luogo per il divario di età considerevole con gli avversari se si considera che la categoria racchiude gli atleti under 23, inoltre si è presentato ai blocchi di partenza col minimo così detto estivo, cioè non realizzato nella stagione indoor corrente. Ma non basta perché Alex, peraltro specialista degli ostacoli bassi del giro di pista, dovrà fare i conti con la nuova altezza degli ostacoli promesse che da un metro junior, passano a 1,06 metro. Ma Alex ha dimostrato temperamento, partendo bene dai blocchi, facendo una gara pulita senza tentennamenti e chiudendo col personale di 8”62 che gli è valso la 19° posizione.

Infine Francesco Amici. In attesa dei Campionati Italiani Assoluti di prove multiple, ha scaldato i muscoli nella gara decisamente più ostica di ogni decathleta, il mezzofondo. Ottenuto il minimo negli 800 metri, si è presentato in pista deciso a ribaltare la ventesima ed ultima posizione nella lista partecipanti. Ma Francesco è appena rientrato da un fastidioso risentimento muscolare dopo il ruzzolone al photofinish dell’ultima gara indoor, nel riscaldamento pre-gara non ha trovato le giuste sensazioni, decidendo comunque di scendere in pista. Allo sparo dello starter Francesco si è accorto che le gambe non rispondevano come al solito, il dolore è riaffiorato e gli impegni agonistici di marzo nell’eptathlon di categoria impongono cautela costringendolo quindi al ritiro immediato.