Atletica, Assoluti su strada: nella 10 km trionfano Iliass Aouani e Sofia Yaremchuk

Sono Iliass Aouani tra gli uomini e Sofia Yaremchuk al femminile a trionfare sul traguardo di Piazza Saffi ai Campionati italiani sui 10 chilometri di corsa su strada. Per il 26enne milanese dell’Atletica Casone Noceto, che ha completato la fatica in 28'24", è il terzo trionfo in questa stagione, dopo quelli messi a segno nel cross e nei 10mila su pista, togliendo oltre mezzo minuto al record personale firmato appena una settimana fa in 29:06 a Valencia.

Sullo scorrevole tracciato del centro storico forlivese, si sono migliorati anche Yohanes Chiappinelli (Carabinieri, 28'33") e Giuseppe Gerratana (Aeronautica, 28'34") che hanno completato la festa del podio. Tra le donne si aggiudica il suo primo titolo la 27enne dell’Esercito, correndo in 32'29", avendo la meglio su Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino, 32'51"), che conquista il tricolore Promesse, e su Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina, 32:59) in un giornata dal clima favorevole per la corsa, con cielo a tratti coperto e temperatura intorno ai 15 gradi.

Al maschile invece il migliore degli Under 23 è stato il romano Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane, 28'56"). Nelle prove juniores si affermano Nicolò Gallo (Atl. Alba, 30:01) e Aurora Bado (Freezone, 34'15"), entrambi già vincitori un mese fa nell’incontro internazionale di Oderzo, mentre i titoli allievi vanno a Stefano Benzoni (Pool Atl. Alta Valseriana, 31'42") e Adele Roatta (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo), 21'04" sulla distanza dei 6 chilometri.