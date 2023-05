Atletica, Campionati di Società: obiettivo raggiunto per Libertas

Terminata la fase regionale dei Campionati di Società, è tempo di bilanci per la Libertas Atletica Forlì. Partita con l’obiettivo di avvicinarsi ai 14.000 punti, quota ritenuta valida per l’accesso alle finali nazionali, i sorprendenti risultati ottenuti, alcuni dei quali di assoluto valore nel ranking delle singole specialità, hanno consentito alla squadra non solo di raggiungere il target prefissato, ma di superarlo abbondantemente e classificarsi fra le 24 società che parteciperanno alla finale B. Suddivise in due raggruppamenti, la Libertas farà parte della finale Area centro-nord a Vittorio Veneto occupando la 5° posizione sulle 12 ammesse con 14.155 punti, delle quali Varese Atletica un passo davanti al gruppo con 14.888, ma dalla seconda all’ottava sette squadre in una manciata di punti che si giocheranno il diritto di entrare nella Finale Bronzo 2024, una sorta di promozione proprio come accade negli sport di squadra. Domenica la Libertas ha ottenuto sui campi del Cus di Bologna 7 ori, 5 argenti e 4 bronzi.

Questi sono gli atleti titolari che scenderanno in pista il 10-11 giugno

100m: Fabrizio Caporusso 11”02 - punti 818

200m: Fabrizio Caporusso 21”97- punti 861

400m: Luca Marsicovetere 48”12 - punti 914

800m: Jean Paul Sambou 1’59”16 - punti 697

1500m: Riccardo Sintoni 4’06”11 - punti 733

5000m: Luca Venturelli 15’59”80 - punti 637

110hs: Bartolini Alexander 15”15 - punti 878

400hs: Francesco Amici 53”50 - punti 885

4x100: Francesco Blasi-Alex Bartolini-Giorgio Marfella-Dario Collura 44”31 - punti 802

4x400: Fabrizio Caporusso-Francesco Amici-Alex Bartolini-Luca Marsicovetere 3’15”94 - punti 943

Alto: Stefano Tisselli m1,95 - punti 810

Lungo: Francesco Blasi m6,68 - punti 812

Triplo: Stefano Tisselli m14,46 - punti 824

Asta: Francesco Amici m3,90 - punti 710

Peso: Giovanni Benedetti m12,20 - punti 690

Disco: Giovanni Benedetti m43,96 - punti 781

Giavellotto: Francesco Bertozzi m62,88 - punti 890

Marcia: 10km Samuele Piovaccari 57’41”18 - punti 515