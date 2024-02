Atletica, campionati italiani allievi under 18: sesto posto per Bartolini nel lancio del peso

Secondo weekend del mese tricolore al PalaCasali di Ancona. Dopo i recenti campionati italiani di atletica leggera promesse e juniores, sono scesi in pista il 10 e 11 febbraio i migliori rappresentanti della categoria allievi under 18, per contendersi i 26 titoli di Campione Italiano Indoor 2024. Per la Libertas Atletica Forlì si tratta del secondo appuntamento di rilievo nazionale, che le consente di mettere in mostra i suoi giovani talenti: Fabrizio Caporusso nei 60m con 6”93 e Andrea Bartolini nel getto del peso con m.14,15, rispettivamente 4° e 6° nella start list della specialità.



Fabrizio Caporusso

Il talentuoso velocista allenato da Alberto Donati, si presenta ai blocchi di partenza dei 60m e vince agevolmente la sua batteria con tempo di 7”03. Ma l’impegno agonistico è di quelli che comportano un dispendio psico-fisico notevole, in considerazione dei tempi strettissimi dettati dall’orario della manifestazione. Infatti appena il tempo di riposarsi e dopo poco più di un’ora i 24 atleti ammessi alle semifinali, sui 66 iscritti alla gara, vengono richiamati ai blocchi di partenza per le semifinali. La concorrenza è spietata con i primi 10 atleti racchiusi in soli 9 centesimi fra i quali Caporusso col tempo di 7”03, ma con i rimanenti 14 atleti distanziati di pochi centesimi. La tensione è palpabile nei concorrenti, in palio l’accesso alla finale e ogni atleta si prepara al secondo comando dello starter, quello che precede lo sparo, con un cerimoniale di gesti e movimenti, talvolta impercettibili, per esorcizzare gli effetti psicologici dell’attesa. Attesa che spesso diventa ansia, specialmente in queste manifestazioni e ancora di più nella velocità dove basta un nulla per condizionare la prestazione. Allo sparo Fabrizio esce bene dai blocchi, riesce a sostenere la giusta frequenza in seconda posizione, la finale è a portata di mano, ma dalle retrovie escono perentori due avversari e il sogno svanisce negli ultimi metri. Finirà a soli 7 centesimi dal tempo necessario per accedere alla finale.



Andrea Bartolini

Il giovane poliedrico pesista della Libertas, con buone prestazioni in tutte le discipline dei lanci, si presenta a questi campionati italiani in condizioni precarie dopo una settimana di allenamenti ridotti per gli effetti di una fastidiosa influenza, fino a mettere in forse la sua partecipazione. Ma l’evento è di quelli a cui non si può rinunciare e Andrea, in accordo con la sua allenatrice Giuliana Amici, decide di presentarsi in pedana. E qui succede ciò che non ti aspetti. Dopo un primo lancio di approccio alla gara, Andrea esplode con tutta la sua rabbia e agguanta la finale prima con un buon m.13,20, replicato al terzo lancio con m.13,80, che gli vale un insperato accesso in finale al 6° posto, peraltro confermato con un ulteriore bordata a m.13,69 all’ultimo lancio. “Sono molto soddisfatto di questa gara …” racconta lo stesso Bartolini “… perché dopo tante esperienze ai campionati italiani, sono riuscito per la prima volta a raggiungere un risultato di valore sia per me, sia per la società. Inoltre questo sesto posto mi ha dato un’ulteriore motivazione per continuare a perseguire l’obbiettivo di migliorarmi e raggiungere nuovi successi per la mia carriera”.

Due nuovi piazzamenti di rilievo per gli allievi bianco-rossi della Libertas Atletica Forlì, che vanno ad aggiungersi a quelli ottenuti nel weekend precedente nelle categorie juniores e promesse. Ma questo febbraio colmo di successi non è ancora finito, infatti la staffetta 4x400 ha conseguito il diritto di partecipare ai Campionati Italiani Assoluti, la massima rassegna nazionale dell’atletica leggera. Insieme ad atleti di valore europeo, mondiale e olimpionico, vedremo anche i nostri campioni forlivesi dell’atletica.