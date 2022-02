Atletica, Campionati Italiani Juniores e Promesse: Edera in pista con sette atleti

Il primo mese di competizioni indoor è giunto al termine e gli atleti dell’Edera Atletica Forlì si proiettano verso l'appuntamento più importante della stagione al coperto, i Campionati Italiani Juniores (under 20) e Promesse (under 23) che si svolgeranno il prossimo fine settimana al Palaindoor di Ancona. Ben 7 sono i portacolori che hanno conquistato il pass di partecipazione alla massima competizione nazionale al coperto per categorie. Nella velocità si confermano Alisea Succi e Carlotta Fedriga fra le under 20.

Succi, classe 2003, grazie all’ottimo primato personale di 7”68 fatto segnare lo scorso weekend sui 60 metri ad Ancona, avrà l'obiettivo di rifarsi dal nono posto dello scorso anno dove corse in 7”77 e rimase fuori dalla finale per soli 2 centesimi. Fedriga, classe 2004 e al primo anno di categoria, con il personal best di 7”65 punterà a una riconferma del risultato ottenuto la passata stagione (quarto posto) nella categoria inferiore. La giovane sprinter sarà anche in pista nei 200 metri, specialità nella quale ha recentemente abbassato il personale di oltre mezzo secondo, risultato che la pone di fatto fra le favorite per l'accesso alla finale.

Cambiando categoria e anche specialità, la società schiera nel getto del peso Under 23, Martina Fedriga, classe 2002 e sorella maggiore della velocista Carlotta. Anche lei al primo anno di categoria, si presenta con la misura di 10.59 suo attuale personal best indoor (non lontana dal proprio record assoluto di 10.97) e sarà in cerca di un ottimo piazzamento e di un miglioramento rispetto al dodicesimo posto dello scorso inverno.

Le soddisfazioni per l’Edera Atletica non finiscono qui, perché fra gli uomini ci sarà pure la staffetta 4x200 (4x1 giro) Promesse, composta da Fabbri Andrea, Valgimigli Nicolò, Fuzzi Filippo e Fabbri Riccardo. I 4 velocisti si sono qualificato grazie al risultato ottenuto quest'estate in occasione dei Campionati Italiani di Grosseto, dove si sono piazzati ottavi con il tempo di 43”34. Tutti gli atleti sono allenati da Giuliana Spada e provengono dal settore giovanile della blasonata società forlivese.