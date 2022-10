Atletica, Campionati Italiani Under 16: Thomas Zanelli supera se stesso e sfiora il podio

Sabato pomeriggio sono andati in scena a Caorle i Campionati Italiani Under 16. Il forlivese dell’Edera Atletica Thomas Zanelli, che in questa occasione ha vestito i colori della squadra dell’Emilia Romagna, si presentava nel lancio del Disco forte del personale di 35,85 metri lanciato a maggio, con il sesto accredito complessivo. In una gara ricca di colpi di scena e senza esclusione di colpi, Thomas ha trovato il punto più alto della stagione trovando tre lanci sopra il precedente primato personale: dopo un primo lancio di sicurezza a 32.71 metri, si è migliorato prima sino a 37.66 metri al secondo turno di lanci, e poi a 38.44 metri al terzo turno, che rappresentano quasi tre metri di miglioramento sul precedente primato personale.

Sino al penultimo lancio ci ha fatto sognare con un terzo posto provvisorio, dovendo cedere poi all’ultimo lancio al rappresentante della Lombardia. Zanelli si è classificato quarto preceduto dal toscano Duccio Bernardi (40,15 metri), dall'abruzzese Francesco D'Angelo (40,01 metri) e dal lombardo Filippo Passamonti (39,17 metri). Rimane una gara eccellente che sta, ancora una volta, a ribadire il talento ma anche l’impegno e la dedizione di questo ragazzo che, cresciuto nel vivaio giovanile dell’Edera Atletica, seguendo consigli dei sui tecnici, allenamento dopo allenamento, è riuscito a portarsi ai vertici in Italia in una delle specialità tecnicamente più complicate.