Atletica, campionati Italiano Under 23: due finaliste per l’Edera

Sabato e domenica scorsa ad Agropoli si sono disputati i campionati Italiani della categoria Promesse (Under 23). L’edera Atletica Forlì ha ben figurato con le sue portacolori Anna Spada nei 400 metri, Martina Fedriga nel getto del peso e lancio del disco e Alice Cecchini nei 100 hs.

In particolare i migliori risultati tecnici sono arrivati nel giro di pista, con il 7° posto della Spada e nel getto del Peso, con l’8° posto della Fedriga. La Spada ha corso coraggiosamente la batteria, chiusa con l’ottimo tempo di 55”56, utile per agguantare la finale dove si è ancora migliorata con 55”38. La Fedriga, che gareggiava sia nel disco che nel peso, ha ottenuto un buon 39,99 metri nel disco, un paio di metri sotto il personale, 11° posto finale, e un eccellente 12,98 metri nel peso, personal best e misura sufficiente per la finalissima, poi conclusa in 8° posizione. Infine l'ostacolista Cecchini, corre i 100 hs disorientata dal forte vento a favore, per lei il tempo di 15”39, oltre due decimi sopra il personale.

Da sottolineare che sia Anna Spada sia Martina Fedriga, appena rientrate a Forlì, hanno ricevuto la convocazione per i Campionati Italiani Universitari in programma a Camerino (MC) il 24 e 25 giugno prossimi. Spada correrà i 200 metri, i 400 metri e la staffetta 4x400, mentre Fedriga gareggerà nel getto del Peso e nel lancio del Disco.