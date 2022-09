Atletica, Campionati Regionali Cadetti: Thomas Zanelli domina nei lanci

Concluse le vacanze i cadetti dell'Edera Atletica sono tornati ad allenarsi in vista dei Campionati Regionali di categoria (14-15 anni) disputati a Bologna lo scorso fine settimana. Nutrita la partecipazione dei giovani ederini, ben 18 sono scesi in pista mettendosi alla prova nonostante la pausa estiva. Non sono mancate le soddisfazioni, le medaglie e i primati personali Lodevole l'exploit di Thomas Zanelli che ha conquistato il doppio titolo di campione regionale, vincendo il lancio del disco con 32,42 metri e il getto del peso con 13,76 metri.

In gara con lui Ludovico Versari che ha scagliato il disco a 27,10 metri, segnando il nuovo personale, e il quarto posto a pochi centimetri dal podio. Ad aggiungersi alla lista dei primati personali ci sono Daniele Viroli nel salto in alto con 1,42 metri, Filippo Moschini con 17,69 metri nel martello e Chiara Benedetti con 4,04 metri nel lungo. Ottimo anche il quarto posto di Sofia Casella nel salto in alto con 1,44 metri.

Oltre a loro tanti altri atleti hanno preso parte alla competizione, questi i loro risultati: Anastasia Overchenko 10"92 negli 80 (purtroppo vittima del forte vento contrario) e 4,25 metri nel salto in lungo, Andrea Berti 16,41 metri nel disco e 11"59 negli 80, Riccardo Pignatiello 3'45"95 nel 1000, Glenda Romualdi 56"96 nei 300 ostacoli e 4'37"44 nei 1200 siepi, Viola Fabbri 9,38 metri nel triplo e 17,44 metri nel disco, Agnese Castorri 15"04 negli 80 ostacoli e 15,59 metri nel giavellotto, Emma Severi, Martina Fabbri, Susanna Di Gianni nel salto in lungo con rispettivamente 3,12, 3,70 e 3,55 metri.