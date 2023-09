Atletica, due gioielli dell'Edera convocati nella rappresentativa dell'Emilia romagna

Due gioielli forlivesi cresciuti nel settore giovanile dell'Edera Atletica dopo aver staccato il pass mesi fa per il criterium cadetti del 2023 (Campionato Italiano per ragazzi di 14 e 15 anni) ricevono la convocazione per far parte della rappresentativa dell'Emilia romagna che vi parteciperà, il 7 e 8 ottobre a Caorle. Per i due forlivesi, promettenti saltatori con l'asta, Anastasia Overchenko e Pietro Giuliani la pedana di Caorle sarà il palcoscenico per mostrare il loro valore. Giuliani con il personale di 4.01 metri è attualmente secondo nelle graduatorie nazionali, Overchenko con il personale di 3.10 metri, fatto in marzo, é ampiamente la più in forma della regione confermandosi tra le prime in Italia. Potrete seguire in streaming i ragazzi su atletica.tv.