Atletica, due giorni di gare: i risultati dei portacolori dell'Edera

È iniziata la stagione all’aperto e i portacolori della società forlivese Edera si sono subito messi alla prova in due occasioni: a San Marino il 23 aprile e a Modena il 25 aprile. Al termine di questa doppia uscita il bottino è ricchissimo: 9 minimi per i campionati italiani di categoria, 20 primati personali, 6 vittorie e 13 podi.

A San Marino nei 100 metri Carlotta Fedriga, classe 2004, grazie al tempo di 12.11 porta a casa la tripletta: vittoria, primato personale e minimo per i Campionati Italiani Juniores che si svolgeranno nel mese di luglio. Due giorni dopo a Modena si migliora fino a 12.06 ma il tempo è viziato dal troppo vento a favore. A lei si aggiunge anche la compagna di allenamenti Alisea Succi, classe 2003, che conquista il minimo per gli stessi Campionati grazie al 12.32 che le vale il terzo posto in gara per poi far segnare due giorni dopo un nuovo primato personale di 12.23. Fra le ragazze è ottima anche la prestazione dell’Allieva Agnese Lanzi (classe 2006), che all’esordio outdoor sulla distanza degli 800 metri corre in 2:21.10 che vale il terzo posto e il minimo per la partecipazione ai Campionati Italiani Allieve.

Sulla stessa distanza, nella gara maschile, conquista il pass per la massima competizione nazionale per gli atleti under 18 anche Edoardo Castiglioni grazie al tempo di 1:59.49, che rappresenta, per il ragazzo classe 2005, un miglioramento di quasi 5 secondi rispetto al suo miglior tempo fatto segnare lo scorso anno. In gara anche Lorenzo Landi, classe 2002, che chiude in 1:57.98 che significa nuovo primato personale e medaglia di bronzo. In una delle specialità più complicate dell’atletica leggera, i 400 ostacoli, si impone Paolo Bolognesi (classe 2006) con il tempo di 58.30. Anche per lui, come per Carlotta Fedriga, il risultato vale la medaglia d’oro, il primato personale e il pass per i Campionati Italiani Allievi. Bolognesi si è poi ripresentato in gara a Modena nel salto in lungo e nei 110 ostacoli. In entrambe le gare ha ottenuto un risultato molto vicino al minimo per la partecipazione ai Campionati Italiani Allievi: 15.59 nella gara con le barriere e 6,41 metri nel salto in lungo.

Sempre sui 400 ostacoli, in campo femminile, strappa la qualificazione ai Campionati Italiani Promesse (under 23) Lolà Solfrini, classe 2001, con il primato personale di 1:06.48: per lei arriva anche la medaglia di bronzo. Sul giro di pista senza barriere, arriva anche il minimo per i Campionati Italiani Promesse di Anna Spada, coetanea della compagna Solfrini, grazie al secondo posto ottenuto a San Marino col tempo di 57.97. La Spada si è poi migliorata sui 100 metri col tempo di 12.60. Alle due ragazze si aggiunge a Alice Cecchini che per il secondo anno consecutivo ottiene il pass per i Campionati Italiani Promesse nei 100 ostacoli col tempo di 15.58 a soli 8 centesimi dalla sua miglior prestazione fatta segnare la passata stagione. Per lei invece, primato sui 100 metri col tempo di 12.72.

Nella stessa giornata arriva anche la vittoria nel salto in lungo di Enrico Di Tella che atterra a 6,57 metri non lontano dalla sua miglior misura dello scorso anno. In gara anche Edoardo Rusticali che chiude quinto con 6,10. In campo femminile è buona la prestazione di Linda Bertaccini che salta per la prima volta sopra la barriera dei 5 metri (5,06) e migliorando il primato personale di quasi mezzo metro. Vittoria a San Marino anche che per Martina Fedriga, classe 2002, nel getto del peso con 10,66 metri. Fedriga, sorella maggiore della Carlotta, due giorni dopo lancerà ancora più lontano sulla pedana emiliana, per lei 11,57. Misura che vale il nuovo primato personale e che la inserisce nella lista, già corposa, degli atleti che hanno staccato il pass per la massima competizione nazionale per categoria

Gli ottimi risultati raccolti dalla società nero-verde non finiscono qui. Ad arricchirli tanti altri personal best : sui 100m Riccardo Fabbri 11.36, Adam Gouem 11.60 (e anche 16.07 nei 110 ostacoli), Giacomo Tarozzi 11.80 e in campo femminile Cecilia Amaretti con 12.62, Sofia Bedeschi con 12.80 e Irene Turoni con 14.44.Sugli 800 primato per Gleni Dervishi con 2:12.59 e nel salto in alto Agnese Masotti con 1,40. Da menzionare infine, anche il risultato della staffetta femminile 4x100 che vince a San Marino col tempo di 47.57 migliorando il 47.97 corso ai Campionati Italiani Assoluti lo scorso anno, a soli 6 centesimi dallo standard per la partecipazione ai Challenge Femminili.