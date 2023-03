Atletica, ennesimo trionfo della Libertas: i giovanissimi fanno incetta di titoli

Nell'ultima gara della stagione dei cross, sono scesi in campo i giovanissimi atleti delle categorie Esordienti suddivisi in 3 sottogruppi in base all'età dai 5 agli 11, Ragazzi under 14 e cadetti under 16. La manifestazione era di quelle che valgono una stagione, perché non solo venivano assegnati i titoli provinciali individuali, ma anche il titolo di migliore società della provincia di Forlì-Cesena. Un risultato che misura lo stato di salute delle società, risorsa fondamentale alla quale attingere per garantire il ricambio generazionale della squadra assoluta dagli allievi under 18 fino alla categoria senior.

La Libertas Atletica Forlì si è presentata in forze a Marina di Ravenna surclassando le dirette concorrenti, infatti solo sommando le rispettive iscrizioni superano di poche unità le 61 della società bianco-rossa. A prescindere dai risultati è già un successo epocale per Scuola di Atletica della Libertas, ma i titoli non potevano mancare e sono tanti. Nella categoria EM5 Pietro Rombaldoni ha vinto il titolo provinciale, mentre nella stessa categoria femminile EF5 Anita Panzavolta si è classificata al terzo posto.

Nella categoria EM8 ha vinto il titolo provinciale Gianmaria Piazza, mentre Giacomo Sedioli si è piazzato al terzo posto. Nella categoria EM10 ha vinto Donati Patrick, primo anche fra i partecipanti della provincia di Ravenna, mentre sempre nella stessa categoria Lorenzo Antonioli si è preso il gradino più basso del podio. Nella categoria EF10 titolo provinciale per Giulia Perugini che ha battito anche i partecipanti della provincia di Ravenna. Nella categoria ragazzi titolo provinciale per Alessio Liotta, mentre nella categoria cadetti è stato Riccardo Castiglioni a vincere il titolo provinciale, primo anche nella gara interprovinciale.