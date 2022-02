Atletica, Giada Donati demolisce un altro record che resisteva dal 1979

Weekend esaltante per la Libertas Atletica Forlì. Sabato nell’impianto indoor di Padova la giovane mezzofondista Giada Donati, categoria allieve, ha disputato i 1500 metri in un tempo eccezionale che l'ha collocata nella terza posizione del ranking di specialità. L’atleta biancorossa ha fermato il cronometro a 4’42”64 migliorando di 5 secondi il primato regionale indoor allieve, imbattuto dal lontanissimo 1979 (ben 43 anni orsono). La Donati ci sta abituando al crollo di record decennali: a gennaio infatti aveva stabilito ad Ancona il primato regionale negli 800 metri indoor col tempo di 2’12”84 cancellando un altro annoso record del 1980. Per Giada ora comincia il conto alla rovescia per il prossimo importantissimo appuntamento negli 800m ai Campionati italiani indoor allievi ad Ancona. Il suo obiettivo è la conferma della prima posizione nel ranking nazionale di specialità.

Podi maschili

Domenica sono entrati in scena gli specialisti delle prove multiple. A rappresentare i colori bianco-rossi è l’allievo Francesco Blasi, al suo primo campionato regionale di pentathlon, salito sul gradino più basso del podio con 2.687 punti (9.78 nei 60hs, 6.01 lungo, 8.43 peso, 1.56 alto e 2’57”54 1000m). Sempre domenica, ma a Modena, il porta colori della Libertas Atletica Forlì, il giavellottista Francesco Bertozzi, al rientro in pedana dopo l’ennesimo infortunio, si è presentato agguerrito all’appuntamento invernale outdoor dei lanci lunghi (disco, martello e giavellotto). Nonostante la giornata umida e il campo fangoso, Bertozzi ha conquistato un inatteso ma meritatissimo primo posto con 61,49. Misura che gli consentirà di partecipare a marzo ai Campionati Italiani Invernali di Lanci.