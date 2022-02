Atletica, Giada Donati e Francesco Amici insieme alla stella olimpica Jacobs agli Assoluti di Ancona

Ultimi impegni stagionali indoor per gli atleti della Libertas Atletica Forlì. E che impegni. Sabato e domenica, insieme alla medaglia d’oro olimpica Jacobs, scenderanno nella pista indoor di Ancona anche due giovani atleti forlivesi Amici Francesco e Giada Donati. Un risultato straordinario anche in considerazione della loro giovane età. Infatti nelle liste dei partecipanti i così detti millennials generazione Z (cioè i nati dopo il 2000), si contano sulle dita della mano: sono 5 nelle prove multiple tra cui Francesco (2001), così come negli 800 dove Giada è la più giovane mezzafondista in gara, oltre che essere l’unica nata nel 2006 fra tutti gli iscritti maschi e femmine della manifestazione. Anche questo un vero record.

Ad attendere i due portacolori della Libertas Atletica c’è un impegno per certi aspetti proibitivo: dovranno fronteggiare atleti adulti con tanta esperienza in più di loro e confermare lo stato di forma già palesato nelle ultime gare. Donati scenderà in pista ancora provata ma raggiante, per i due bronzi conquistati ai recenti Italiani Indoor Allievi. Discorso diverso per l’eptathleta Amici, anche lui proveniente dalla partecipazione come ostacolista ai recenti Italiani Indoor Promesse, che dovrà misurarsi con i migliori specialisti delle prove multiple già affrontati nel 2021 ai Campionati Italiani Assoluti outdoor.

Una grandissima soddisfazione e un risultato davvero importante per la Libertas Atletica Forlì orgogliosa di avere due giovanissimi atleti impegnati con atleti adulti in una kermesse di rilievo nazionale. E questo nonostante una preparazione invernale resa estremamente difficoltosa per l’impossibilità di utilizzare l’impianto indoor della nostra città, soprattutto per le discipline tecniche come alto, asta e ostacoli.