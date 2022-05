Atletica, Giada Donati e Luca Marsicovetere brillano al Meeting internazionale di Bressanone

Bressanone ha ospitato domenica la 39esima edizione del Brixia Athletics Meeting di atletica leggera, riservata alle categorie allievi under 17. Tornata alla sua formula originale dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria, la rassegna internazionale ha visto quest’anno la partecipazione di numerose rappresentative regionali alle quali si sono aggiunte due società tedesche, una slovena, una svizzera e un’applauditissima selezione di giovani atleti ucraini.

A rappresentare l’Emilia Romagna sono stati convocati due atleti di punta della Libertas Atletica Forlì: Luca Marsicovetere nei 400 metri e Giada Donati negli 800 metri. Dopo un’esaltante e promettente stagione indoor, entrambi gli atleti bianco-rossi hanno collezionato nelle prime gare outdoor prove cronometriche convincenti, tali da essere selezionati dalla Fidal regionale per partecipare al Brixia 2022. In una giornata dal clima tipicamente autunnale fredda e piovosa, non hanno deluso le aspettative raccogliendo piazzamenti e punti preziosi, contribuendo al buon piazzamento finale dell’Emilia Romagna sulle 16 rappresentative concorrenti.

Marsicovetere è partito lento, passando ai 200m nelle posizioni di rincalzo, ma è uscito bene dalla curva, affrontando il rettilineo finale in seconda posizione e resistendo al ritorno degli avversari, terminando al secondo posto il giro di pista con un ottimo 49”90. Per Donati gli 800, come prevedibile in considerazione della proibitiva temperatura, si preannunciava una gara tattica. Le atlete sono transitate lente al primo giro di pista, riservando ogni energia per il rush finale. Nella bagarre degli ultimi metri sono state in 5 a contendersi il gradino più alto del podio, tant’è che solo un secondo ha diviso la prima dalla quinta. Donati ha conquistato il bronzo col tempo di 2’17”11 cedendo 41 centesimi alla vincitrice. Grande soddisfazione per la Libertas Atletica Forlì, in particolare per la coppia di tecnici Alberto Donati e Judit Varga, allenatori di entrambi gli atleti e genitori di Giada. Prossimo appuntamento i campionati Italiani Allievi di Milano in giugno. Per la cronaca ha vinto il Brixia 2022 la squadra del Veneto davanti alla Slovenia e ai tedeschi del Bay Bayern, 7° posto per l’Emilia Romagna.