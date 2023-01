Atletica, il 2023 della Libertas parte con i fuochi d'artificio: tanti qualificati ai Campionati Italiani Indoor

Parte la stagione agonistica 2023 e si preannuncia per la Libertas Atletica Forlì foriera di grandi soddisfazioni. Infatti fin dalle prime trasferte di Ancona, Padova e Modena, dal 7 al 15 gennaio, diversi atleti hanno conseguito il minimo richiesto dalla federazione per partecipare ai Campionati Italiani Indoor di categoria che si svolgeranno nel mese di febbraio e marzo. Ma il vero dato eclatante di questo inizio di stagione indoor, è la massiccia partecipazione degli atleti biancorossi di tutte le categorie dalle giovanili a quelle assolute, dai 12 anni agli over 23 senior: un centinaio di atleti ai quali si aggiungono gli allenatori, istruttori e dirigenti, che hanno assicurato alle comitive l'assistenza tecnica durante le manifestazioni.

Un vero e proprio successo a sole due settimane dall'inizio della stagione invernale, in particolare se si considera che nelle due trasferte di Ancona si sono presentati più di 50 atleti del settore giovanile provenienti dalla ormai consolidata scuola di atletica, fiore all'occhiello della società che ha investito nel futuro di questi giovani. Entusiasmante e coinvolgente la partecipazione delle famiglie. Genitori e nonni non si sono risparmiati ed hanno seguito con grande dedizione i giovani atleti nelle prime importanti trasferte: una vera e propria valanga bianco-rossa che ha riempito l’impianto indoor di Ancona.

Sono numerisi gli atleti della Libertas Atletica allenati da Donati Alberto in collaborazione con Varga Judit, che hanno già conseguito il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani indoor di categoria. Francesco Amici ha ottenuto con sorpresa il minimo negli 800 metri promesse col tempo di 2'56"99, gara atipica per un decathleta a dimostrazione della sua particolare duttilità. L’atleta inoltre è già in possesso del minimo nelle Prove Multiple Eptathon conseguito nella stagione outdoor 2022. Alex Bartolini ha affrontato la prima esperienza nella categoria under 23, dopo le partecipazioni ai Campionati italiani juniores negli ostacoli alti (110hs) e bassi (400hs). L’atleta inoltre è già in possesso del minimo nei 60hs promesse conseguito nella stagione outdoor 2022. Fabrizio Caporusso al suo esordio nel settore assoluto ha ottenuto il minimo nei 60 allievi col promettente tempo di 7"16.

Dario Collura, al rientro dopo un infortunio che lo ha bloccato per tutta la stagione 2022, ha ottenuto il minimo nei 60hs allievi. Giada Donati , allenata dalla madre Varga Judit, dovrà confermare i due bronzi conseguiti ai Campionati Italiani Allievi Indoor 2022, ma ha già conseguito nella stagione 2022 i minimi nelle gare allievi 400 col tempo di 56"93, negli 800 col tempo di 2'12"84 e 1500 col tempo di 4'42"64. Luca Marsicovetere, alla prima esperienza nella categoria juniores dopo la strepitosa stagione 2022 col titolo di Campione Italiano Allievi nei 400 e Campione Europeo nella staffetta svedese, ha ottenuto il minimo nei 400 col tempo di 50"79. A questi nomi si aggiunge Stefano Tisselli, talentuoso atleta in prestito dalla società Unione Atletica Abruzzo, allenato da Obino Gabriele, che ha già ottenuto il minimo nella stagione agonistica 2022 nel salto in alto con 2,00 e nel salto triplo con 14,48.