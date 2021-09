Atletica, l'alfiere della Libertas Dario Collura vince il titolo regionale prove multiple cadetti

I giovani atleti saranno in lizza per la conquista di tutti i titoli regionali federali di categoria e infine saranno impegnati nella gara clou del 3 e 4 ottobre a Parma

Cala il sipario sull’attività agonistica del settore assoluto, ma si alza quello sul settore giovanile. I giovani atleti saranno in lizza per la conquista di tutti i titoli regionali federali di categoria e infine saranno impegnati nella gara clou del 3 e 4 ottobre a Parma: i Campionati Italiani Cadetti, passerella del nostro futuro nazionale e internazionale. Scandiano è stata sede dei titoli regionali di prove multiple: pentathlon femmine (80 ostacoli, salto in alto e in lungo, lancio del giavellotto e 600 metri) ed esathlon maschi (100 ostacoli, salto in alto e in lungo, lancio del disco e del giavellotto e 1000 metri). E’ proprio nell’esathlon che la Libertas Atletica Forlì si presenta con un pezzo da novanta, Dario Collura.

L’atleta biancorosso, 15enne, secondo nelle classifiche provvisorie italiane, ha conquistato il titolo regionale, salendo sul gradino più alto del podio vantando l’ottimo punteggio di 3.951 punti, per di più vincendo i 100 ostacoli, il giavellotto e i 1000 metri. Dario è così pronto per i Campionati Italiani Cadetti. Bravissimo anche il piccolo Luca Franco, ottavo classificato, che ha segnato il suo miglior piazzamento nella pedana del lancio del giavellotto con 40.68 metri. Nel giavellotto un personale importante di metri 43.58 che a soli 14 anni lo colloca fra i primi 15 d’Italia. Assente Giada Donati, che sta preparando i Campionati Regionali Individuali in programma il prossimo fine settimana. A difendere egregiamente i colori della Libertas ci ha pensato Elisa Cortesi, anche lei appena quattordicenne. Nel pentathlon si è classificata quinta con il bel risultato di 3116 punti e con tanti personali. La giovane atleta è stata elegante nella corsa, ma anche potente nel lancio del giavellotto che ha gettato a 28.95 metri (miglior punteggio). Anche Irene Andreasi Bassi si è difesa bene e col punteggio di 2084 punti si classifica decima.