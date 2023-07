Atletica, l'Edera ai Campionati italiani Juniores con Carlotta Fedriga e Edoardo Castiglioni

Da venerdì a domenica Grosseto ospiterà i Campionati Italiani di atletica della categoria Juniores (under 20). Alla manifestazione che vedrà circa 1000 iscritti, parteciperanno anche 2 forlivesi dell’Edera Atletica, la velocista Carlotta Fedriga, impegnata nella doppietta 100 e 200 metri e il mezzofondista Edoardo Castiglioni impegnato nei 3000 metri. L’azzurrina Fedriga, che in questa stagione ha corso per la nazionale in più occasioni, è allenata dalla madre Giuliana Spada, mentre Castiglioni da Jacopo Picci. Carlotta si presenta con il 5° accredito nei 100 e il 2° nei 200, Edoardo con l’undicesimo. E' possibile seguire i ragazzi in streaming (atletica.tv) in questi orari: venerdì Fedriga alle 10:55 sarà impegnata nelle batterie dei 100, mentre la semifinale ci sarà alle 17,50 e la finale alle 19,40; mentre domenica sarà impegnata sui 200 (batterie alle 9,40 e finale alle 11.15). Sabato Castiglioni garaggerà nei 3000 alle 18:05.