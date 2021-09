Atletica, l'Edera ai Campionati Italiani Master: oro per Gabriele Monti nel salto con l’asta

Un buon gruppo di atleti dell’Edera atletica ha partecipato ai Campionati Italiani Master che si sono disputati a Rieti da venerdì a domenica. Antonella Bevilacqua si è piazzata al quinto posto nel getto del peso F55 con 9,75 metri: la già campionessa master del peso e martello, faceva il suo rientro alle competizioni dopo un paio di anni di assenza a causa di un intervento alle ginocchia.

Secondo posto per Claudia Amadori nel salto in lungo F60 con la misura di 3,49 metri. Argento anche per Massimo Camporesi nel salto in alto M55 con 1,55 metri. Bronzo per Danilo Zarri nel salto in alto M60 con 1.57 metri. Raffaele Di Palo si è classificato nono negli 800 metri M65 con il crono 3’11”85. Nono posto anche per Antonio Rocchi nei 5 chilometri di marcia M65 con 31’23”07.

Dulcis in fundo, il miglior risultato tecnico raggiunto annovera la vittoria di Gabriele Monti (veterano della 100 chilometri e tecnico del triathlon) nel salto con l’asta M65 con 2,45 metri. Una vittoria conquistata grazie ad una sapiente strategia di gara, in una finale serrata con avversari di pari livello.

Nella foto Danilo Zarri