Atletica, l'Edera Forlì si prende l'oro: Pietro Giuliani campione regionale nel salto in lungo

Sono andati in scena a Parma i Campionati regionali indoor per la categoria ragazzi e ragazze rappresentata quest’anno dagli atleti nati nel 2009 e nel 2010. Fra i 13 portacolori dell’Edera Atletica Forlì si è particolarmente distinto Pietro Giuliani, giovane polivalente capace di emergere in più specialità. Nell’occasione ha deciso di cimentarsi nei 60 metri piani e nel salto in lungo. Nella prova di velocità, ha corso le batterie nell’ottimo tempo di 7”87, prestazione utile per accedere in finale, che successivamente ha chiuso al secondo posto con il crono di 7”90.

Nel salto in lungo, uno dei suoi punti di forza, è stata un'altra storia. Concentrato e determinato a mostrare il suo talento, ha piazzato una serie di salti lunghissimi, fino al 5,05 metri con cui ha staccato nettamente gli avversari per vincere il titolo regionale indoor. In entrambe le gare Giuliani ha ottenuto anche il proprio record personale.

Al femminile, sempre nei 60 metri, buon risultato di Emma Gorzanelli. La ragazza al primo anno di categoria e alla prima esperienza indoor ha corso in 9.07 tempo che le è valso il tredicesimo posto e che l'ha esclusa dalla finale per un solo centesimo. Nel salto in alto molto brava anche l’ ederina Carlotta Valli (classe 2010), che ha saltato 1,27 metri. La misura rappresenta per lei il nuovo primato personale e il settimo posto in regione.

Hanno preso parte ai campionati anche Martina Barzanti, Sara Calonaci, Viola Dianini, Daria Minelli, Matilde Montanari, Anna Ragizi, Edoardo Rossi, Valentina Rossi, Federica Turci e Maria Adele Valzania. Tutti i giovani atleti crescono e si allenano nel settore giovanile della società nero-verde allenati dagli istruttori Japoco Picci, Enrico Di Tella e William Collura.