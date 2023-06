Atletica, l'Edera ha un nuovo talento che promette bene: è l'Under 16 Pietro Giuliani

Il 4 giugno, sulla pista di Parma, si è svolto il nono Memorial Luigi Pratizzoli, la famosa competizione per la categoria Cadetti e Cadette che ormai da diversi anni rappresenta il preambolo dei Campionati Italiani Cadetti. La gara infatti ha visto sfidarsi con addosso i colori della propria regione gli atleti under 16 più forti d’Italia. Il nuovo talento dell’Edera Atletica Forli, Pietro Giuliani, ha confermato essere un atleta capace di figurare ai massimi livelli in diverse specialità, anche nel salto con l’asta. E proprio nella gara più circense dell’atletica leggera, Giuliani ha sbalordito gli addetti ai lavori, disputando una prova perfetta fino alla misura di 4 metri, limite non superato ma alla portata. 3,90 metri quindi il risultato finale, secondo posto finale dietro all’atleta pugliese.