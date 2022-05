Atletica, l'Edera protagonista ai Campionati Regionali di categoria: sei titoli e tre podi

Dopo gli ottimi risultati ottenuti ai Campionati Regionali di categoria, questa volta gli atleti portacolori della storica e pluripremiata società forlivese Edera Atletica Forlì, si sono egregiamente distinti nella massima competizione a livello regionale, i Campionati Regionali Assoluti che si sono disputati lo scorso weekend a Parma, con un bottino di 6 titoli regionali ai quali si aggiungono altri 3 podi. Le due giornate sono state condizionate dalla pioggia e dal forte vento, ma ciò non ha fermato la cavalcata di Alisea Succi, che dopo il titolo regionale juniores si è preso anche il titolo assoluto imponendosi davanti alle avversarie col tempo di 12”25. Succi, che in stagione si è spinta fino a 12”10, ora avrà tempo per preparare i Campionati Italiani Juniores dove proverà l’assalto alla barriera dei 12 secondi e alla finale nazionale.

Sempre nella velocità, doppia vittoria per le staffette 4x100 maschile e femminile. La formazione composta da Stefano Fabbri, Riccardo Fabbri, Nicolò Valgimigli e Andrea Fabbri, dopo la qualificazione ai Campionati Challenge Assoluti, si è ripresentata in pista per testare la condizione fisica in vista dell’importante appuntamento del prossimo weekend e ha vinto la medaglia d’oro con il tempo di 42”42 fra le forti raffiche di vento. Subito dopo, la staffetta femminile con Alice Cecchini, Alisea Succi, Cecilia Amaretti e Anna Spada ha completato la doppietta, chiudendo col tempo di 47”59. Nonostante la vittoria resta un grande rammarico per non aver centrato il minimo per partecipare ai Campionati Challenge Assoluti che era fissato a 47.51.

In giornata arriva anche il terzo posto di Martina Fedriga nel getto del peso grazie al nuovo primato personale di 11.81, che ha confermato un ottimo stato di forma in vista dei Campionati Italiani Promesse e il secondo posto nei 400 metri per Anna Spada col miglior tempo stagionale di 57.22. Anche lei, così come la cugina Martina, ora avrà tempo per concentrarsi sulla massima competizione nazionale per categoria che si terrà fra due settimane a Firenze. Il giorno successivo, Spada ha bissato il risultato di ventiquattro ore prima chiudendo seconda anche nei 200 metri col tempo di 25.46 a pochi centesimi dal primato personale. Nel salto in lungo si impone invece Enrico Di Tella che è atterratto a 6,82 metri, che rappresenta il suo miglior salto di sempre. Il risultato è stato purtroppo viziato dal troppo vento a favore, ma la sua serie di salti resta comunque impressionante con altre 3 misure regolari sopra i 6,60. Il saltatore si ripresenterà in gara nei prossimi weekend per superare la barriera dei 7 metri che sembra ormai alla portata.