Atletica, l'Edera sbalordisce: staffetta 4x100 da primato sociale e top ten ai Challenge Assoluti

Firenze ha ospitato lo scorso weekend i Challenge nazionali di atletica leggera ed i portacolori della società forlivese hanno ottenuto un bellissimo risultato. La competizione rappresentava una novità assoluta per l’atletica italiana, perché permetteva di assegnare ai primi 5 classificati il pass di partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti. La staffetta dell’Edera Forlì - composta da Stefano Fabbri, Riccardo Fabbri, Nicolò Valgimigli e Andrea Fabbri, qualificatasi a San Marino per i Challenge nel mese di maggio con il nuovo record sociale di 41”92 - ha disputato una gara al pari delle prime compagini in Italia, facendo ancora una volta il nuovo record sociale di 41”85.

Il tempo ottenuto vale il nono posto e considerando che alla vigilia della competizione la staffetta si presentava col ventesimo accredito generale. Un netto miglioramento che dà quindi grande soddisfazione. Tanta felicità anche per l’Edera Atletica, che ha visto crescere tutti e 4 i ragazzi sin dal settore giovanile e che da ormai più di un decennio calcano e si allenano al campo Carlo Gotti. Inoltre, Andrea, Riccardo e Nicolò prenderanno parte anche alla staffetta promesse ai Campionati Italiani Promesse di questo weekend insieme a tutti gli altri numerosi atleti nero-verdi che hanno ottenuto la qualificazione.