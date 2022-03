Atletica, la Libertas chiude l'inverno con quattro titoli di campione regionale under 16

Trionfante finale della stagione agonistica invernale 2022 per gli atleti della Libertas Atletica Forlì: 4 titoli di campione regionale under 16 e due piazzamenti di rilievo nazionale alla 10° Edizione Indoor di Ancona riservata alle Rappresentative Regionali. La stagione agonistica outdoor si preannuncia con i migliori auspici, con l’obbiettivo prestigioso di portare ben 4 atleti ai Campionati Italiani Cadetti che avranno luogo a Caorle nel mese di ottobre.

ELISA CORTESI e LUCA FRANCO

Elisa Cortesi e Luca Franco, allenati dal team Donati-Varga delle prove multiple, fin dai primi allenamenti hanno dimostrato una buona attitudine a diverse discipline, che nel 2021 ha consentito all’uno di vincere il titolo regionale con la squadra della Libertas nell’esathlon maschile e all’altra di ottenere la seconda posizione nel pentathlon femminile. Ma è proprio nell’ambito delle specialità delle prove multiple che entrambi i giovani hanno evidenziato una particolare predisposizione al lancio del giavellotto, e la cosa non poteva sfuggire agli occhi attenti di Giuliana Amici, tecnico e vice-presidente della società. I miglioramenti tecnici si sono palesati nei recenti Campionati Regionali Invernali di “Lanci Lunghi” a Modena, con entrambi i rappresentanti bianco-rossi sul gradino più alto del podio. Un titolo di campione regionale che assume maggiore valore se si considera che le misure ottenute, collocano i due atleti fra le posizioni di rilievo del ranking nazionale con 41,61 metri per Luca e 30,99 metri per Elisa.

ANDREA BARTOLINI - Cresciuto nella società di atletica Endas Cesenatico, Andrea Bartolini, recentemente entrato a far parte degli atleti biancorossi, è allenato da Giuliana Amici. Dotato di una possente struttura fisica tipica dei lanciatori, Andrea in poco tempo ha già collezionato piazzamenti e risultati di rilievo regionale e nazionale: nel getto del peso vanta un record di 12,71m e un titolo regionale indoor conquistato a Parma quest’anno, piazzamento che gli è valso la convocazione alla rassegna nazionale riservata alle rappresentative delle regioni, dove si è classificato al quinto posto; nel lancio del giavellotto ha partecipato ai Campionati italiani cadetti 2021; infine buona prova alla sua prima gara nel lancio del disco con 27,98m.

FABRIZIO CAPORUSSO - Proveniente dalla società di Polisportiva Atletica Castiglione di Ravenna, dal 2022 è tesserato per la Libertas Atletica Forlì ed è allenato dal team Donati-Varga. Fisicamente Fabrizio sembra non destare una particolare propensione alle discipline dell’atletica, in particolare alla velocità, almeno fino a quando lo starter ordina il “pronti”, perché allo sparo tutto cambia e scatta fulmineo dai blocchi con una reattività sorprendente. Così è accaduto fin dalle prime uscite indoor e poi sempre più decisamente fino ai Campionati Regionali a Parma, dove il giovane atleta stravince col tempo incredibile di 7”33. Tempo di assoluto valore nazionale. Ma Fabrizio non si accontenta e nella gara nazionale di Ancona riservata alle regioni, migliora il suo primato ottenendo il tempo di 7”29 a pochi centesimi dal primo classificato. Piazzamento di rilievo che viene bissato col successivo primo posto nella staffetta 4x200, con Fabrizio impegnato in prima frazione.