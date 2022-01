Atletica, la stagione indoor 2022 entra nel vivo: vola Carlotta Fedriga ed è subito al top

La stagione indoor 2022 è pienamente entrata nel vivo e l’Edera Atletica non si è fatta attendere calando i suoi assi fin dalla prima giornata di gare. Palcoscenico le strutture indoor di Ancona e Padova. Ottimo esordio per il settore velocità di Carlotta Fedriga, classe 2004, che si è migliorata sia nei 60 metri, sia nei 200 metri, ottenendo risultati che la posizionano nei primi posti delle graduatorie nazionali indoor.

Fedriga in pista è stata velocissima, tanto da portare il proprio personale a 7”65, migliorando il 7.70 dello scorso anno, quando conquistò il quarto posto ai Campionati italiani di categoria. Altro record nei 200 metri, questa volta ancora più netto, un crono di 25”51 che le ha consentito di demolire il precedente tempo di 26”09.

Bene pure la compagna di allenamenti Alisea Succi, classe 2003, che con il crono di 7”77 si è inserita nelle liste provvisorie di qualificazione per i Campionati italiani juniores, così come Michele De Melo, classe 2005, uno dei talentuosi giovani approdati nel team di velocisti allenati da Giuliana Spada, capace alla prima uscita di fissare il cronometro a 7”24, tempo che lo colloca già fra i migliori in Italia per età.

Cambiando settore, si è messo in luce un altro giovanissimo, classe 2006, Paolo Bolognesi, atleta polivalente al primo anno della categoria allievi, che si è cimentato prima nei 60 ostacoli, dove ha segnato un ottimo 8”78 e poi nel salto in lungo, specialità che lo ha visto finalista ai Campionati Italiani Cadetti dell’anno passato.

Per Bolognesi una doppia gioia, record personale con 6,32 metri e record sociale allievi (under 16). Infine bella prestazione nel getto del peso di Martina Fedriga, quest’anno entrata nella categoria Promesse (under 23). Con un lancio di 10,59 metri, si è posta al quarto posto della propria graduatoria italiana indoor.