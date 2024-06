Atletica leggera, agli Europei di Roma 2024 ci sarà anche Carlotta Fedriga: sarà nella staffetta 4x100

Ufficializzata dal direttore tecnico della nazionale Antonio La Torre la squadra per i Campionati Europei di Roma 2024 che si svolgeranno dal 7 al 12 giugno allo stadio Olimpico. Tra i convocati anche la 20enne forlivese Carlotta Fedriga che farà parte del gruppo delle staffettiste della 4x100. Dopo la bellissima vittoria di Carlotta nei 100 metri meeting di Lahti in Finlandia, arriva così un'altra grande soddisfazione in casa Edera Atletica Forlì.

Per la giovane forlivese è una fase di grande crescita tecnica e agonistica. Al meeting di Lahti è arrivato l'oro col tempo di 11'61 (vento -0.2), dopo aver corso le batterie di qualificazione in 11”45 (vento + 2.2). Agli Assoluti che si era disputati lo scorso febbraio ad Ancona ha invece conquistato il bronzo, preceduta da Zaynab Dosso, primatista italiana con 7”02 (terzo tempo al mondo) e la detentrice del titolo 2023 Gloria Hooper, argento.